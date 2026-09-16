Peste 348 de milioane de euro, investiți în eficiența energetică a clădirilor publice în perioada 2019–2025. Ce probleme a constatat Curtea de Conturi

Peste 348 de milioane de euro au fost investiți, în perioada 2019–2025, în proiecte de eficiență energetică a clădirilor publice din R. Moldova. Totuși, autoritățile nu dispun de un mecanism unic prin care să poată evalua rezultatele investițiilor și economiile generate, arată un raport al Curții de Conturi.

Raportul privind eficientizarea energetică a clădirilor publice a fost examinat miercuri, 16 septembrie, de membrii Comisiei parlamentare de control al finanțelor publice.

Potrivit Parlamentului, cele peste 348 de milioane de euro au provenit din bugetul de stat, precum și din granturi și împrumuturi externe.

Banii au fost direcționați spre renovarea energetică a școlilor, grădinițelor, spitalelor și a altor clădiri publice. Lucrările au inclus izolarea pereților și acoperișurilor, schimbarea ferestrelor, modernizarea sistemelor de încălzire și instalarea unor echipamente cu un consum mai redus de energie.

Curtea de Conturi: rezultatele investițiilor nu sunt monitorizate suficient

Auditorii au constatat însă mai multe probleme. Printre acestea se numără lipsa unui mecanism unic de monitorizare, dar și a unor indicatori care să permită autorităților să stabilească exact ce economii au fost obținute în urma investițiilor.

Curtea de Conturi a constatat și probleme în valorificarea banilor atrași din exterior.

Din cele 72,4 milioane de euro atrase prin împrumuturi externe pentru eficientizarea energetică a clădirilor publice, până la 30 iunie 2026 fuseseră valorificate doar 1,3 milioane de euro, adică aproximativ 2%.

În același timp, pentru aceste împrumuturi sunt suportate costuri. La sfârșitul anului 2025, dobânzile calculate în cadrul Proiectului „Eficiența energetică în Republica Moldova” ajunseseră la 223,5 mii de euro.

În urma auditului, Curtea de Conturi a recomandat autorităților să creeze o bază de date privind performanța energetică a clădirilor publice și un mecanism unic prin care să fie urmărite rezultatele investițiilor după finalizarea proiectelor.