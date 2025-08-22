„Interdicția evidențiază că ultimele sale poziții trădează o îndepărtare de valorile europene” Primarul de Iași explică decizia de a suspenda înfrățirea cu Chișinăul

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, după ce a anunțat că va demara procedurile de suspendare a înfrățirii orașelor Iași și Chișinău, din cauza interzicerii dreptului primarului Ceban de a intra în Spațiul Schengen, a venit cu mai multe detalii despre motivele din spatele deciziei.

„Interdicția aplicată domnului Ion Ceban, Primarul Municipiului Chișinău, de a intra pe teritoriul Uniunii Europene, evidențiază faptul că ultimele sale luări de poziție trădează o îndepărtare rapidă de valorile europene, valori împărtășite și de România, ca stat membru al Uniunii Europene. Este timpul să strângem rândurile și să contribuim la reconfirmarea traseului pro-european al Republicii Moldova, așa cum a fost stabilit prin Referendumul privind aderarea la U.E. din anul 2024, singura șansă pentru a crește securitatea și nivelul de trai al tuturor cetățenilor Republicii Moldova.Vă asigur de întreaga mea disponibilitate pentru orice proiect menit să aducă beneficii cetățenilor din ambele state și vă transmit cele mai bune gânduri”, a scris primarul municipiului Iași, Mihai Chirica.

Pe 9 iulie, Ziarul de Gardă a scris că primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, nu mai are voie să intre în România. Acestuia i-a fost interzis accesul pe teritoriul României, dar și în tot spațiul Schengen, pe o perioadă de 5 ani.

Potrivit surselor ZdG, autoritățile române ar suspecta că liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN) „ar reprezenta un risc la adresa securității naționale a României”.

Ulterior, Ceban a anunțat că va contesta decizia cu privire la interdicția de a intra pe teritoriul României.

„Cred ferm în asta, acest lucru a fost în baza unei înțelegeri a Maiei Sandu cu președintele României. De ce? Pentru că este perioadă electorală, vor cu tot dinadinsul să mă discrediteze, să-mi creeze imagini și sperietori despre mine, ținând cont de relațiile lor personale”, a declarat edilul capitalei.

Într-o reacție pe Facebook la decizia luată de Mihai Chirica, Ion Ceban, primarul mun. Chișinău afirmă că îi „pare rău că în acest joc politic cu interdicția mea sunt impuși mai mulți reprezentanți din România să facă anumite declarații”.

„Plus la toate că aceste relații de cooperare și înfrățire vin pe linia Ministerului de Externe și iarăși ne dăm seama de unde cresc picioarele. Cunosc și sper că legea și justiția sunt mai sus de orice joc politic îngust și vom obține dreptate, iar adevărul va fi stabilit. Vom continua procesul de contestare în instanțele din România, dar și cele internaționale”, a punctat Ceban.