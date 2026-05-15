Inspecția procurorilor a apreciat drept „false” acuzațiile aduse de Marin Andonii în adresa procuroarei Nadejda Busuioc. CSP „condamnă ferm atacurile”

Inspecția procurorilor a apreciat că afirmațiile „false” lansate în spațiul public de către blogger-ul Marin Andonii în adresa procuroarei Nadejda Busuioc „au fost determinate de posibile motive de răzbunare, pe fondul exercitării de către procurorul Nadejda Busuioc a atribuțiilor de serviciu într-o cauză penală în care acestuia i-a fost înaintată învinuirea”, se arată în comunicatul de presă emis de către Consiliul Superior al Procurorilor (CSP).

„Fostul procuror care trebuia să lupte cu corupția a ajuns simbolul ei. Nicolae Chitoroagă nu e doar un nume dintr-un dosar — e dovada vie că sistemul a fost folosit nu pentru dreptate, ci pentru presiuni, frică și jocuri murdare. Când cei care trebuie să apere legea o calcă în picioare, nu mai vorbim de greșeli — vorbim de un sistem putred din temelii. Și apoi ne mirăm de ce oamenii nu mai au încredere în justiție”, a scris Marin Andonii pe 9 aprilie.

Sursa citată scrie că Inspecția procurorilor a constatat că afirmațiile lui Andonii sunt „apte să submineze autoritatea funcției deținute de Nadejda Busuioc și să aducă atingere onoarei și demnității sale profesionale”.

„În plus, conținutul fals și defăimător al postării a servit drept catalizator și a generat reacții din partea urmăritorilor autorului, inclusiv a unor persoane cercetate penal de procurorul Nadejda Busuioc, exprimate prin comentarii discriminatorii și forme de violență digitală la adresa acesteia, inclusiv pe criterii de gen. Consiliul Superior al Procurorilor condamnă ferm atacurile la adresa procurorului Nadejda Busuioc, apreciind că astfel de manifestări defăimătoare și intimidante reflectă o tendință îngrijorătoare de denigrare sistemică a profesiei procuror, fapt care afectează grav echilibrul necesar funcționării unei justiții corecte și imparțiale”, se arată în comunicat.

Conform magistrat.md, Nadejda Busuioc a intrat în organele procuraturii în 2013, atunci când a fost numită în funcția de procuroră în cadrul Procuraturii Anticorupție. Ulterior, în august 2016, ea a fost desemnată în funcția de procuroră în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. În prezent, aceasta activează în cadrul Procuraturii Anticorupție.