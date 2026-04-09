Ședința CSP: Doi procurori au depus cereri pentru apărarea reputației profesionale, după postările lui Marin Andoni cu „caracter defăimător”. Inspecția procurorilor va verifica circumstanțele

Astăzi, 9 aprilie, la ședința Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) au fost examinate mai multe cereri privind apărarea reputației profesionale a procurorilor, dar și contestații împotriva Colegiului de disciplină și etică.

„Campanie de denigrare, însoțită de amenințări”

CSP a solicitat Inspecției procurorilor inițierea verificării circumstanțelor expuse de procurorii Nadeja Busuioc, Sergiu Russu și Vasile Reveni în cererile privind apărarea reputației profesionale.

Cererea Nadejdei Busuioc vizează publicarea de către blogger-ul Marin Andoni a unor postări pe rețelele de socializare, inclusiv pe un canal de Telegram, care fac referire la activitatea profesională a procurorului și conțin insinuări denigratoare. Se susține că aceste afirmații au fost formulate cu rea-credință, în scop de răzbunare pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, și că depășesc limitele unei critici admisibile într-o societate democratică, în special în contextul dezbaterilor privind sistemul de justiție.

La fel, în cererea lui Vasile Revencu sunt vizate, la fel, postările publicate de către Marin Andoni pe Facebook. Acesta susține că au un caracter defăimător și vizează activitatea profesională a procurorului, în special soluțiile procesuale adoptate într-o cauză penală. Procurorul susține că nu a participat la acțiunile descrise în aceste postări, iar informațiile difuzate sunt false și prezentate denaturat. Dânsul notează că acestea ar fi o campanie de denigrare, însoțită de amenințări și acțiuni violente raportate, precum și de realizarea intenționată a unor materiale video la comandă, în interesul persoanei puse sub învinuire.

Conținutul cererii depuse de Sergiu Russu a fost examinată în ședință închisă, „având în vedere caracterul personal al circumstanțelor”.

La fel, în cadrul ședinței, membrii CSP au luat act de retragerea cererii depuse de procurorii Petru Iarmaliuc și Marta Bîzgan privind apărarea reputației profesionale și au dispus încetarea procedurii administrative inițiate în acest sens.

„Procedura administrativă a fost inițiată în baza cererilor de apărare a reputației profesionale depuse la 22 august 2023 de procurorii Petru Iarmaliuc și Marta Bîzgan. Tergiversarea examinării a fost determinată de reorganizarea instituțională a Inspecției procurorilor, transferată din subordinea Procuraturii Generale în cea a CSP, precum și de suspendarea procedurii pe durata examinării unei cauze penale, ulterior fiind reluată. Procurorii au solicitat retragerea cererilor și încetarea procedurii administrative. În acest context, Inspecția procurorilor a remis materialele către CSP, solicitând, de asemenea, încetarea procedurii administrative„, scrie Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM).

Contestația depusă de ex-procurorul General interimar, Ion Munteanu

CSP a respins contestația depusă de ex-procurorul General interimar, Ion Munteanu, cu menținerea Hotărârii Colegiului de disciplină și etică din 16 aprilie 2025. La fel, CSP a luat act de cererea Inspecției procurorilor privind retragerea contestației declarate împotriva Hotărârii Colegiului de disciplină și etică din 16 aprilie 2025, în cazul procurorului Maxim Iurcu.

„Procurorului i se impută aplicarea eronată a prescripției, încălcarea prezumției de nevinovăție, a dreptului la apărare și a securității raporturilor juridice, precum și emiterea unei soluții nefundamentate. Inspecția a constatat că procurorul a acționat cu neglijență gravă, încălcând norme procesuale și drepturile persoanelor implicate. Colegiul a subliniat că aspectele țin de aprecierea probelor, nu de răspundere disciplinară, nu s-a probat vinovăția și a încetat procedura„, notează sursa citată.

La ședință s-a amânat examinarea contestația înaintate de către adjunctul procurorului general, Sergiu Russu împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-42/2025 din 23.05.2025 (procuror – Ion Geru). Procurorului i se impută pretinse abateri în exercitarea atribuțiilor procesuale. Inspecția a constatat că faptele invocate nu întrunesc elementele unei abateri disciplinare. Colegiul a subliniat inclusiv depunerea tardivă a contestației și lipsa temeiurilor disciplinare. A respins contestația și a menținut soluția Inspecției.

Membrii CSP au respins ca neîntemeiată contestația depusă de către Iacob Trofimciuc împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-66/2025 din 25.07.2025 (procuror – Diana Turenco). Procurorului i se impută lipsă de profesionalism, încălcări procedurale și gestionarea defectuoasă a urmăririi penale. Inspecția a constatat că acțiunile procurorului au fost legale, în termene, iar criticile vizează aprecierea probelor și desfășurarea procesului penal. Colegiul a subliniat că nu există abatere disciplinară, acuzațiile fiind simple nemulțumiri față de soluțiile procesuale, și a respins contestația.

La fel, CSP a respins ca neîntemeiată contestația formulată de Valeriu Rotari, cu menținerea Hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-126/2025 din 06.11.2025, emisă în privința procurorului Marcel Dumbravan. Procurorului i se impută adoptarea unor soluții nelegale în cauza penală și gestionarea defectuoasă a acesteia. Inspecția a constatat că faptele sunt prescrise și, în esență, reprezintă dezacord cu soluții procesuale confirmate inclusiv de instanțe. Colegiul a subliniat că nu există abatere disciplinară, fiind incidente prescripția și autoritatea lucrului judecat, și a respins contestația.

În cadrul ședinței a fost respinsă și contestația formulată de către Simion Cojocaru împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-93/2025 din 12.09.2025 (procuror – Sergiu Pașcaneanu). Procurorului i se impută pretins amestec într-un litigiu civil și acțiuni necorespunzătoare în activitate. Inspecția a constatat că sesizarea nu indică fapte disciplinare, ci doar dezacord cu acțiuni/decizii, iar procurorul nici nu a avut tangență cu cauza invocată. Colegiul a subliniat că nu sunt întrunite elementele abaterii disciplinare și a respins contestația ca neîntemeiată.