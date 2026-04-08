Informații contradictorii despre Strâmtoarea Ormuz: Presa iraniană relatează că a fost închisă, după atacurile Israelului. Casa Albă declară că informațiile sunt false și că „una se comunică public, alta în privat”

Presa iraniană de stat scrie că Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz ca răspuns la atacurile Israelului asupra Libanului, în care au fost vizați membri ai grupării proxy Hezbollah. The Guardian notează că, în practică, strâmtoarea a rămas închisă, întrucât tranzitul nu a crescut semnificativ în orele de după încheierea armistițiului de două săptămâni dintre SUA și Iran.

În urma atacurilor israeliene asupra Libanului, peste 250 de persoane au murit, iar alte 1165 au fost rănite, potrivit autorităților civile libaneze. Ministrul de Externe al Qatarului a condamnat „atacurile barbare ale Israelului”, pe care le-a calificat drept „o încălcare flagrantă a dreptului internațional umanitar și a suveranității Libanului”. Totuși, Casa Albă și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au precizat că Libanul și Hezbollah nu sunt incluși în termenii armistițiului.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a declarat, într-o conferință de presă, că informațiile despre închiderea strâmtorii sunt „complet inacceptabile” și că mesajele publice ale Iranului diferă de cele transmise în privat. Karoline Leavitt a mai spus că administrația Trump nu mai ia în calcul planul inițial în zece puncte propus de Iran, care „a fost, literalmente, respins de președinte și de negociatori”. Potrivit acesteia, partea iraniană a prezentat ulterior „un plan mai rezonabil, complet diferit și mai concis”. „Ideea că președintele Trump ar accepta o listă de dorințe ale Iranului este complet absurdă”, a adăugat Leavitt.

Aceasta a confirmat că vicepreședintele JD Vance, emisarul Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui, vor merge în weekend în Pakistan pentru discuții de pace: „Redeschiderea strâmtorii și predarea uraniului îmbogățit de către Iran se află în fruntea listei de priorități a echipei de negociatori”. Ea a adăugat că, în următoarele săptămâni, va fi analizată posibilitatea ca SUA să obțină venituri din navele care tranzitează această rută.

Leavitt a mai declarat că Trump va discuta cu secretarul general al NATO despre posibilitatea retragerii SUA din alianță.

Încălcări ale armistițiului dintre SUA și Iran au fost raportate în mai multe zone din Orientul Mijlociu, potrivit prim-ministrului pakistanez Shahbaz Sharif, a cărui țară este principalul mediator în negocierile SUA–Iran. „Încălcări ale armistițiului sunt raportate în mai multe locații din zona de conflict, subminând spiritul procesului de pace”, a scris Sharif pe rețelele sociale.

El a cerut tuturor părților să „dea dovadă de reținere și să respecte armistițiul timp de două săptămâni, așa cum s-a convenit”.