Indemnizația unică la naștere urmează să fie majorată, începând cu 1 ianuarie 2026. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a propus proiectul spre consultări pentru a stabili valoarea creșterii

Indemnizația unică la naștere urmează a fi majorată de la 21350 de lei până la 21886 de lei, începând cu 1 ianuarie 2026. Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a propus proiectul spre consultări publice.

După ședința Guvernului de astăzi, 26 noiembrie, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru a declarat că plata se mărește anual în funcție de creșterea prețurilor la bunurile necesare pentru perioada de graviditate și cea de naștere.

„Previziunile noastre pentru moment arată că va fi o creștere de peste 500 de lei. Totuși, mai analizăm indicatorii și vom veni cu specificații adiționale”, a subliniat Natalia Plugaru.

Prevederile documentului vor fi aplicate pentru copiii născuți începând cu 1 ianuarie 2026. Cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului se aprobă anual de către Guvern.

Potrivit estimărilor Casei Naționale de Asigurări Sociale, în anul 2026, de indemnizația unică la nașterea copilului vor beneficia aproximativ 36400 de copii și vor fi necesare resurse financiare în cuantum de circa 802,448 milioane de lei, resurse planificate în proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2026.