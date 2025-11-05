Concediul paternal va fi extins pentru tații de gemeni sau tripleți, cu indemnizație pentru fiecare. Concediul va putea fi divizat în maximum trei părți

Tații de gemeni sau tripleți vor putea solicita, pentru fiecare copil, 15 zile calendaristice de concediu paternal, beneficiind și de indemnizația corespunzătoare pentru fiecare copil. Modificările au fost aprobate la ședința Guvernului de astăzi, 5 noiembrie, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Potrivit proiectului, perioada în care tatăl își poate exercita acest drept este de până la 12 luni de la nașterea copilului/copiilor sau încuviințarea adopției, iar concediul poate fi divizat în maximum trei părți câte 5 zile fiecare pe parcursul acestei perioade.

Conform proiectului, cheltuielile estimate depășesc 274 de mii de lei pentru șase luni ale anului curent, prevederile aplicându-se retroactiv din 1 iulie. Pentru 2026 sunt prevăzuți 608 mii de lei, iar pentru 2027 – aproape 670 de mii de lei.

„În ultimii ani, prin măsurile care au fost introduse de Guvern, am reușit să dublăm numărul taților care iau concediu paternal. Toate aceste măsuri, de fapt, vin să sprijine echilibrul dintre viața profesională și cea de familie și să ajute familiile cu copii mici, prin implicarea activă a taților în creșterea și îngrijirea copiilor încă din primele luni de viață”, a menționat Natalia Plugaru, Ministra Muncii și Protecției Sociale.

Conform Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în vederea implementării noilor prevederi, autoritatea responsabilă – Casa Națională de Asigurări Sociale – va asigura aplicarea prevederilor la acordarea indemnizației paternale, cheltuielile fiind acoperite integral din mijloacele bugetul asigurărilor sociale de stat.