Închiderea negocierilor până în 2028 și aderarea la UE până în 2030. Raportul UE privind R. Moldova și obiectivul său „ambițios, dar realizabil”

Raportul Parlamentului European, care se întrunește într-o nouă sesiune plenară în perioada 6-9 iulie, la Strasbourg, salută progresele înregistrate de Republica Moldova pe toate capitolele de negociere și „angajamentul său exemplar continuu față de reformele legate de aderarea la UE, în pofida provocărilor interne și externe semnificative”, potrivit unui comunicat al Parlamentului European.

Deputații europeni cer Republicii Moldova „să accelereze ritmul reformelor cheie în conformitate cu obiectivul său ambițios, dar realizabil, de a închide provizoriu negocierile de aderare până la începutul anului 2028 și de a adera la Uniunea Europeană până în 2030”.

Parlamentul urmează să adopte miercuri, 8 iulie, rapoartele anuale de evaluare a progreselor înregistrate de Ucraina, Republica Moldova și Serbia în direcția aderării la UE.

Înaintea votului în plen, deputații vor organiza marți dezbateri cu privire la cele trei țări. În urma voturilor, raportorii permanenți pentru Serbia și Republica Moldova vor organiza conferințe de presă.