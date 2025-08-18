Incendiile din Spania au ars un teritoriu cât suprafața Londrei. Țara a activat mecanismul de protecție civilă al UE. Mii de persoane au fost evacuate

Cel puțin 20 de incendii majore de vegetație, alimentate de valurile de căldură și secetă, au ars până în prezent un teritoriu cât suprafața Londrei. Aproximativ două mii de pompieri și soldați luptă cu flăcările, scrie Sky News.

Majoritatea incendiilor sunt în regiunea Galiției din nord-vestul țării. Incendiile au mistuit o suprafață de 158 de mii de hectare în acest an, potrivit Sistemului european de informații privind incendiile forestiere al Serviciului de gestionare a situațiilor de urgență Copernicus.

Spania a activat, săptămâna trecută, mecanismul de protecție civilă al UE, care permite oricărei țări afectate de un dezastru să solicite asistență de urgență, în urma incendiilor de vegetație. Două aeronave de deversare a apei din Olanda sunt așteptate să se alăture aeronavelor din Franța și Italia care deja ajută autoritățile spaniole, iar pompierii din alte țări urmează să sosească și ei în următoarele zile, a declarat șefa Agenției de Protecție Civilă.

Cel puțin trei persoane au fost ucise și mii de oameni au fost evacuați din calea focului, iar incendiile au întrerupt legătura feroviară dintre Madrid și nord-vestul Galiției.

Europa de Sud se confruntă cu unul dintre cele mai grave sezoane de incendii de vegetație din ultimii 20 de ani, Spania fiind printre țările cele mai afectate. Grecia, Bulgaria, Muntenegru și Albania au solicitat, de asemenea, ajutor din partea forței de stingere a incendiilor a UE în ultimele zile.

Mii de pompieri se luptă, de asemenea, cu opt incendii mari în centrul și nordul Portugaliei, cel mai mare dintre ele fiind în apropierea zonei muntoase Piodao.