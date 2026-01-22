Încă un magistrat de la Curtea de Apel Centru rămâne fără dreptul de a deține funcția de judecător, pentru următorii 6 ani. CSJ a respins contestația acestuia împotriva deciziei de eliberare din funcție

Magistratul de la Curtea de Apel Centru Grigore Dașchevici rămâne fără dreptul de a deține funcții publice, pentru următorii 6 ani. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins joi, 22 ianuarie, contestația depusă de acesta împotriva hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care a acceptat raportul privind nepromovarea evaluării integrității de către magistrat.

Decizia contestată de Dașchevici a fost adoptată de CSM la 15 iulie 2025. Atunci, CSM a aprobat raportul Comisiei de evaluare externă privind nepromovarea evaluării de către judecătorul de la Curtea de Apel Centru. Astfel, acesta va fi eliberat din funcția de judecător al instanței de apel. CSJ nu a publicat deocamdată decizia pronunțată astăzi.

„(…) Se constată nepromovarea evaluării. Se eliberează din funcție judecătorul Grigore Dașchevici de la Curtea de Apel Centru în temeiul articolului 18, aliniatul 5, din legea nr. 252/2023. Se decade Grigore Dașchevici din dreptul de a exercita funcția de judecător timp de 6 ani din data rămânerii definitive a hotărârii CSM. Se informează Autoritatea Națională de Integritate că Grigore Dașchevici nu are dreptul de a exercita funcții de demnitate publică timp de 6 ani, din data rămânerii definitive a hotărârii CSM”, a dat citire deciziei din 15 iulie președintele CSM Sergiu Caraman.

ZdG a scris anterior că, până la decizia CSJ, în ultima jumătate de an, judecătorul nu a avut dreptul să examineze cauze. Totodată, întrebați de ZdG despre cauza care se află pe rolul Curții – „Dașchevici Grigore vs. Comisia de evaluare a judecătorilor – Acțiuni privind controlul legalității actelor administrative ale ministerelor”, reprezentanții instituției au menționat că „se referă la anularea sau declararea nulității anexei unui regulament intern, elaborat de Comisie”.

Dașchevici a fost printre magistrații care, în timpul examinării contestațiilor de către CSJ, au depus cerere de ridicare a excepției de neconstituționalitate. Curtea Constituțională a declarat inadmisibile sesizările privind excepțiile de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 252 din 17 august 2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative.

Răspuns CSJ la o solicitare de informații expediată de ZdG privind examinarea contestațiilor judecătorilor de la curțile de apel

Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat pe 8 mai că a transmis CSM raportul privind evaluarea externă a judecătorului Curții de Apel Centru Grigore Dașchevici. În urma procesului de evaluare, Comisia a propus nepromovarea acestuia.

Potrivit concluziilor din raport, judecătorul nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de Legea 252/2023, pe baza căreia a fost realizată evaluarea, se arată într-un comunicat de presă.

Conform informațiilor de pe magistrat.md, Grigore Dașchevici este judecător din anul 1998, fiind numit în funcție la Judecătoria Călăraşi, pe un termen de 5 ani. Prin decretul președintelui R. Moldova din 8 aprilie 2003, a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

Potrivit decretelor președintelui R. Moldova din 28 martie 2007 și 4 iulie 2011, Grigore Daşchevici a fost numit în funcția de președinte la Judecătoria Călărași, pe termene de 4 ani. Ulterior, prin decretul președintelui R. Moldova din 27 noiembrie 2015, Grigore Daşchevici a fost numit, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Centru.

ZdG a scris, în mai 2020, că familia judecătorului Grigore Dașchevici de la Curtea de Apel Chișinău a procurat clădirea și terenul pe care era amplasat un fost hotel din orașul Călărași, dar și terenurile aferente construcției.

Reprezentanții Primăriei Călărași au declarat că terenul este unul privat și au confirmat că acolo aveau loc „lucrări de renovare”. Judecătorul a indicat în declarația de avere și interese pentru anul 2019 că în iulie 2019 a semnat un antecontract pentru achiziționarea bunurilor imobile în valoare totală de 2,52 milioane de lei.

ZdG a scris anterior că nouă judecători de la curțile de apel din țară, cărora le-au rămas în gestiune peste 5 mii de cauze penale și civile, se prezintă zilnic la muncă, dar nu pot examina dosare și adopta hotărâri. Pe 30 decembrie, CSJ a respins contestațiile judecătorilor Ala Malîi, Dorin Dulghieru, Oxana Mironov, Serghei Pilipenco și Marina Anton. La 6 ianuarie, Curtea Supremă de Justiție a respins contestația depusă de Olga Cojocaru împotriva Consiliului.

Se întâmpla deși legea prevede că situația acestora trebuie să fie clarificată de Curtea Supremă de Justiție în cel mult 30 de zile. ZdG a constatat că, în cele mai multe litigii, a trecut mai mult de o lună până la desfășurarea primei ședințe, fiind necesare alte câteva luni pentru a fi examinate contestațiile. În timp ce așteaptă, judecătorii continuă să fie remunerați ca înainte, dar „sunt opriți de la înfăptuirea justiției”.