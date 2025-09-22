Încă o țară din Europa recunoaște oficial statul Palestina

Portugalia recunoaște oficial statul Palestina. Anunțul a fost făcut de ministrul de externe Paulo Rangel la misiunea Portugaliei la ONU din New York, scrie postul TV portughez sicnoticias.pt. Anterior, Marea Britanie, Canada și Australia au luat aceeași decizie.

„Declarația de recunoaștere proclamată aici este rezultatul direct al deciziei luate de Consiliul de Miniștri la 18 septembrie, în urma unui proces de consultare care a dus la un acord între președintele Republicii și o majoritate foarte largă a partidelor reprezentate în parlament”, a anunțat Paulo Rangel.

În același timp, acesta a reafirmat „dreptul statului Israel de a exista și nevoile sale efective de securitate, precum și prietenia specială dintre popoarele portughez și israelian, condamnând încă o dată atacurile teroriste atroce din 7 octombrie” comise de Hamas.

Pe 21 septembrie, premierul britanic Keir Starmer a declarat că Marea Britanie a recunoscut oficial Palestina ca stat.

„Astăzi, pentru a reînvia speranța păcii pentru palestinieni și israelieni și a unei soluții cu două state, Regatul Unit recunoaște oficial Statul Palestina”, a declarat prim-ministrul britanic pe X.

Sir Keir Starmer a declarat în iulie că guvernul va face acest pas dacă Israelul nu va îndeplini anumite condiții.

Premierul britanic a subliniat, de asemenea, că recunoașterea Palestinei „nu este o recompensă pentru Hamas”, afirmând că gruparea teroristă „nu poate avea niciun viitor, niciun rol în guvern și niciun rol în domeniul securității” într-un viitor stat.

La scurt timp după recunoașterea Palestinei de către Canada, Australia i-a urmat exemplul.

Numărul morților în Gaza de la lansarea ofensivei IDF în urma atacurilor din 7 octombrie 2023 a depășit acum 65 000 de persoane, potrivit autorităților sanitare conduse de Hamas.