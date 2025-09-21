Marea Britanie a recunoscut oficial Palestina ca stat. Canada și Australia i-au urmat exemplul

Premierul britanic Keir Starmer susține că soluția cu două state va reînvia speranța păcii pentru palestinieni și israelieni, a transmis G4Media.

„Astăzi, pentru a reînvia speranța păcii pentru palestinieni și israelieni și a unei soluții cu două state, Regatul Unit recunoaște oficial Statul Palestina”, a declarat prim-ministrul britanic pe X.

Sir Keir Starmer a declarat în iulie că guvernul va face acest pas dacă Israelul nu va îndeplini anumite condiții.

Anunțul vine înaintea conferinței Adunării Generale a ONU de la New York din această săptămână, care va fi dominată de chestiuni legate de statalitatea palestiniană.

Prim-ministrul britanic a repetat apelurile sale către Hamas să elibereze ostaticii israelieni, ținuți în captivitate de la atacurile brutale asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

„M-am întâlnit cu familiile britanice ale ostaticilor. Văd tortura pe care o îndură în fiecare zi. Durerea care lovește adânc în inimile oamenilor din Israel și de aici, din Regatul Unit. Ostaticii trebuie eliberați imediat și vom continua să luptăm pentru a-i aduce acasă”, a mai spus Starmer.

Premierul britanic a subliniat, de asemenea, că recunoașterea Palestinei „nu este o recompensă pentru Hamas”, afirmând că gruparea teroristă „nu poate avea niciun viitor, niciun rol în guvern și niciun rol în domeniul securității” într-un viitor stat.

La scurt timp după recunoașterea Palestinei de către Canada, Australia i-a urmat exemplul.

Potrivit unei postări pe rețelele sociale a prim-ministrului canadian Mark Carney, Palestina a fost recunoscută de Canada.

Într-o declarație, prim-ministrul Anthony Albanese afirmă că, prin acest gest, „Australia recunoaște aspirațiile legitime și de lungă durată ale poporului palestinian de a avea un stat propriu”.

El spune că Australia se alătură astfel Canadei și Regatului Unit, care au făcut același lucru.

Albanese continuă în scrisoarea sa: „Președintele Autorității Palestiniene a reafirmat recunoașterea dreptului Israelului de a exista și a luat angajamente directe față de Australia, inclusiv angajamente de a organiza alegeri democratice și de a promulga reforme semnificative în domeniul finanțelor, guvernanței și educației. Organizația teroristă Hamas nu trebuie să aibă niciun rol în Palestina”.

Numărul morților în Gaza de la lansarea ofensivei IDF în urma atacurilor din 7 octombrie 2023 a depășit acum 65.000 de persoane, potrivit autorităților sanitare conduse de Hamas.