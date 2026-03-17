În ultimele zile, în R. Moldova s-au înregistrat câteva focare de boli la animale. Agenția va acorda 50 de euro persoanelor care vor notifica despre depistarea cadavrelor de mistreți

În perioada 9 – 15 martie, pe teritoriul R. Moldova au fost înregistrate câteva focare de boli la animale, anunță marți, 17 martie, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Astfel, un focar de Pesta porcină africană (PPA) a fost găsit la mistreț, în raionul Cimișlia, localitatea Codreni;

Totodată, ANSA anunță eradicarea a 2 focare de PPA și alte 3 focare sunt în fază avansată de eradicare.

S-au mai înregistrat un focar de rabie, la câine, în raionul Strășeni, localitatea Sireți; un focar de rabie, la câine, în raionul Rîșcani, localitatea Răcăria; un focar de rabie, la vulpe, în raionul Drochia, localitatea Baroncea;

Astfel, ANSA îndeamnă populația, în cazul mușcăturilor sau expunerii la saliva unui animal să spele imediat rana cu multă apă și săpun și să solicite de urgență asistența medicală sau să meargă la cea mai apropiată unitate de sănătate.

La fel, trebuie informate Subdiviziunilor teritoriale pentru siguranța alimentelor informația disponibilă, despre animalul agresor pentru luarea măsurilor necesare de reducere a riscului de răspândire a bolii altor persoane și animale.

„Agenția avertizează că eminența riscului de apariție a focarelor de PPA atât la porci domestici, cât și la mistreți, rămâne în continuare un pericol și, prin urmare, îndeamnă populația și toți fermierii să nu utilizeze resturile alimentare de origine animală în hrana porcinelor și să respecte, cu strictețe, măsurile de biosecuritate pentru a preveni răspândirea virusului. De asemenea, solicităm cetățenilor să nu procure animale fără certificate sanitar-veterinare și produse alimentare din locuri neautorizate.”

ANSA îndeamnă cetățenii să nu procure produse alimentare din carne de porc din țările vecine, în scopul aducerii acestora în Republica Moldova, deoarece vor fi confiscate și distruse.

Totodată, Agenția este dispusă să acorde recompense persoanelor care au notificat despre depistarea unor cadavre de mistreți și despre locul amplasării acestora, în mărime de 50 de euro pentru fiecare cadavru notificat.