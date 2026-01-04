Cine este Delcy Rodríguez, lidera Venezuelei după capturarea lui Maduro?

În urma capturării președintelui Nicolás Maduro în timpul unei operațiuni militare americane în Venezuela, conducerea țării sud-americane a trecut în mâinile vicepreședintei executive Delcy Rodríguez. Aceasta este situația prevăzută de Constituția Venezuelei în diferitele scenarii care anticipează absența președintelui. Potrivit articolelor 233 și 234, indiferent dacă absența este temporară sau absolută, vicepreședintele preia atribuțiile prezidențiale.

Rodríguez – care este totodată ministru al finanțelor și al petrolului – a preluat funcția sâmbătă după-amiază, 3 ianuarie. CNN a venit cu mai multe detalii despre cine este Delcy Rodríguez.

La câteva ore după capturarea lui Maduro și a soției sale, Cilia Flores, Rodríguez a prezidat o ședință a Consiliului Național de Apărare, înconjurată de alți miniștri și oficiali de rang înalt, și a cerut „eliberarea imediată” a cuplului, condamnând în același timp operațiunea militară a SUA.

Stând în fața drapelului venezuelean, Rodríguez a declarat că operațiunea desfășurată în zorii zilei reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a suveranității Venezuelei. Ea a adăugat că acțiunea trebuie respinsă de venezueleni și condamnată de guvernele din întreaga Americă Latină.

„Facem apel la popoarele marii patrii să rămână unite, pentru că ceea ce i s-a făcut Venezuelei poate fi făcut oricui. Acea folosire brutală a forței pentru a îndoi voința poporului poate fi exercitată împotriva oricărei țări”, le-a spus ea membrilor consiliului într-un discurs transmis de postul public de televiziune VTV.

Rodríguez, în vârstă de 56 de ani, este din Caracas și a studiat dreptul la Universitatea Centrală a Venezuelei.

Ea a petrecut peste două decenii ca una dintre figurile de prim rang ale chavismului, mișcarea politică fondată de președintele Hugo Chávez și condusă de Maduro după moartea acestuia în 2013.

Alături de fratele său, Jorge Rodríguez, actualul președinte al Adunării Naționale, ea a deținut diverse funcții de putere încă din perioada lui Chávez. A fost ministru al comunicării și informației între 2013 și 2014, iar ulterior ministru de externe între 2014 și 2017. În acest rol, ea a apărat guvernul lui Maduro împotriva criticilor internaționale, inclusiv a acuzațiilor de regres democratic și abuzuri ale drepturilor omului în țară.

Ca ministru de externe, Rodríguez a reprezentat Venezuela în forumuri precum Organizația Națiunilor Unite, unde a acuzat alte guverne că încearcă să submineze țara sa.

În 2017, Rodríguez a devenit președinta Adunării Naționale Constituante, care a extins puterile guvernului după ce opoziția a câștigat alegerile legislative din 2015. În 2018, Maduro a numit-o vicepreședinte pentru al doilea său mandat. Ea și-a păstrat funcția și în timpul celui de-al treilea mandat prezidențial al acestuia, care a început la 10 ianuarie 2025, în urma alegerilor controversate din 28 iulie 2024. Până la capturarea președintelui, ea a fost principala autoritate economică a Venezuelei și ministru al petrolului.

Opoziția venezueleană susține că alegerile din 2024 au fost fraudate și că Maduro nu este un președinte ales în mod legitim. Aceștia insistă că adevăratul câștigător a fost fostul ambasador Edmundo González Urrutia, poziție susținută de unele guverne din regiune.

José Manuel Romano, avocat constituționalist și analist politic, a declarat pentru CNN că funcțiile deținute de Rodríguez arată că aceasta este o figură „foarte proeminentă” în cadrul guvernului venezuelean și o persoană care se bucură de „încrederea deplină” a președintelui.

„Vicepreședintele executiv al republicii este un operator extrem de eficient, o femeie cu abilități puternice de leadership în gestionarea echipelor. Este foarte orientată spre rezultate și are o influență semnificativă asupra întregului aparat guvernamental, inclusiv asupra Ministerului Apărării. Acest lucru este foarte important de remarcat în circumstanțele actuale”, a spus Romano.

Pe drumul către o înțelegere cu SUA?

La câteva ore după capturarea lui Maduro, și înainte ca Rodríguez să se adreseze Consiliului Național de Apărare, președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-o conferință de presă că secretarul de stat Marco Rubio a vorbit cu vicepreședinta. Potrivit lui Trump, aceasta ar fi părut dispusă să colaboreze cu Washingtonul pentru o nouă etapă în Venezuela.

„A avut o conversație cu Marco. Ea a spus: «Vom face tot ce aveți nevoie». Cred că a fost destul de politicoasă. Vom face lucrurile cum trebuie”, a spus Trump.

Comentariile lui Trump i-au surprins însă pe unii analiști, care cred că este puțin probabil ca Rodríguez să facă concesii Statelor Unite.

„Ea nu este o alternativă moderată la Maduro. A fost una dintre cele mai puternice și dure figuri din întregul sistem. (…) Ascensiunea ei la putere pare să fie rezultatul unui anumit tip de înțelegere între Statele Unite și actori-cheie care se pregătesc pentru un scenariu post-Maduro. În acest context, ea ar servi practic ca lider interimar până la preluarea funcției de către un lider ales democratic”, a declarat pentru CNN Imdat Oner, analist de politici la Institutul Jack D. Gordon și fost diplomat turc stabilit în Venezuela.

În primele sale mesaje după capturarea lui Maduro, Rodríguez nu a dat semne de retragere și, fără a face referire la declarațiile lui Trump, a închis ușa oricărei cooperări potențiale cu Statele Unite.

Mai devreme în cursul dimineții, într-un interviu telefonic acordat VTV, Rodríguez a spus că locul unde se află Maduro și Flores este necunoscut și a cerut dovezi că aceștia sunt în viață. Mai târziu, după-amiază, în timpul ședinței Consiliului Național de Apărare, ea și-a intensificat retorica, a condamnat operațiunea americană și, în ciuda circumstanțelor, a insistat că Maduro rămâne la conducerea Venezuelei.