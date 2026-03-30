În regiunea transnistreană a doua parte a salariului poate veni luna următoare: a fost schimbat graficul de plată în sectorul bugetar

În regiunea transnistreană a fost schimbat graficul de plată în sectorul bugetar. Astfel, oamenii ar putea să-și primească a doua parte a salariului abia luna următoare, scrie Zona de Securitate.

Decizia a fost luată pe fondul scăderii încasărilor fiscale la bugetul regiunii.

Potrivit noilor reguli, a doua parte a salariului va fi achitată în perioada 21 a lunii curente – 9 a lunii următoare. Anterior, aceste plăți erau efectuate până pe 30 sau 31 ale lunii.

Procedura de achitare a primei părți a salariului rămâne neschimbată — aceasta va continua să fie plătită în perioada 1–20 a lunii.

Începând cu 1 martie, în stânga Nistrului angajații din sectorul public își primesc salariile nu într-o singură tranșă, așa cum se întâmpla anterior, ci în două tranșe egale – prima – între date de 1 și data de 20, a doua – între data de 21 și daat de 30/ 31 ale fiecărei luni. Decizia corespunzătoare a fost aprobată de așa-numitul guvern al Transnistriei. Asemenea practică de împărțire a salariilor în regiune mai fusese introdusă în vara anului 2025 din cauza crizei economice, scrie nokta.