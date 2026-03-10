Ministerul Energiei a înaintat un proiect de lege care vizează consolidarea securității aprovizionării cu gaze naturale a regiunii transnistrene. „Măsurile vor reduce expunerea la șocuri de preț”

Ministerul Energiei a informat că înaintat un proiect de lege pentru modificarea articolului din Legea cu privire la gazele naturale, care vizează consolidarea securității aprovizionării cu gaze naturale a regiunii transnistrene.

Scopul proiectului urmărește reducerea riscurilor privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale a regiunii, rezultând din condițiile incertitudinilor persistente privind continuitatea livrărilor, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Energiei.

Sursa citată scrie că proiectul propune modificarea obligației de stocare astfel încât entitatea responsabilă de aprovizionarea regiunii transnistrene să asigure crearea stocurilor de gaze naturale care să acopere cel puțin 15% din consumul mediu anual al tuturor consumatorilor din regiune, calculat pentru ultimii cinci ani. În acest calcul vor fi incluși nu doar consumatorii casnici și întreprinderile sociale, ci toți consumatorii din regiune, conform Cerințelor Directivei UE.

Conform ministerului, determinarea consumului mediu anual va lua în considerare exclusiv necesitățile proprii ale consumatorilor din regiunea transnistreană, fără a include energia electrică produsă de MGRES și livrată în afara regiunii.

La fel, în comunicat se precizează că proiectul prevede că pe durata sezonului de încălzire, entitatea responsabilă va raporta lunar Ministerului Energiei și ANRE nivelul stocurilor de gaze naturale. Conform propunerilor, utilizarea stocurilor se va face gradual, între 1 noiembrie și 31 martie, iar depășirea limitelor lunare va fi permisă doar în situații justificate, pentru prevenirea unei crize în sectorul gazelor naturale, cu aprobarea ANRE și a Ministerului Energiei.

„Aceste măsuri vor crește reziliența aprovizionării cu gaze, vor preveni folosirea necontrolată a stocurilor și vor menține disponibilitatea gazelor pe întreaga perioadă de risc. De asemenea, vor reduce expunerea la șocuri de preț și la achiziții de urgență, diminuând riscurile pentru sectorul energetic și economia națională, având în vedere interdependențele dintre cele două maluri ale Nistrului. De asemenea, proiectul vine ca răspuns la riscurile generate de întreruperile și incertitudinile privind livrările de gaze către regiune, care au fost accentuate de factorii geopolitici și de vulnerabilitățile existente în sectorul energetic. R. Moldova este integral dependentă de importurile de gaze și nu dispune de capacități proprii de stocare, ceea ce face ca întreruperile sau fluctuațiile de preț să afecteze consumatorii”, precizează Ministerul Energiei.

Sistarea livrărilor de gaze naturale către regiunea transnistreană de către „Gazprom” sunt întrerupte începând cu 1 ianuarie 2025, când a expirat Acordul de tehnic de operare dintre Ucraina și „Gazprom”.

„Această situație a crescut riscurile pentru consumatorii din regiune. Iar din acest moment, achizițiile de gaze naturale pentru regiune sunt asigurate de pe piețele UE”, scrie ministerul.

În 2025, s-a stabilit responsabilitatea ANRE de a desemna entitatea care să se ocupe de aprovizionarea cu gaze a regiunii transnistrene. Entitatea desemnată are obligația de a crea stocuri care să acopere cel puțin 15% din consumul mediu anual al gospodăriilor, întreprinderilor și instituțiilor sociale esențiale din regiune, calculat pentru ultimii cinci ani calendaristici.