În premieră, Chișinăul propune repararea drumurilor din regiunea transnistreană cu condiția eliminării posturilor ilegale

Chișinăul este gata să reparare drumurile din regiunea transnistreană, cu condiția că Tiraspolul să elimine barierele ilegale care limitează libera circulație peste Nistru, adică posturile ilegale de control. Propunerea lansată în premieră a fost formulată în cadrul unei reuniuni a grupurilor de lucru pentru transport și infrastructură rutieră, scrie Zona de Securitate.

Întrunirea s-a desfășurat pe 17 martie în format online, cu participarea experților de pe ambele maluri ale Nistrului.

Chișinăul și Tiraspolul au prezentat accente diferite după reuniune. Potrivit Biroului politici de reintegrare, Chișinăul a anunțat că autoritățile sunt dispuse să examineze starea drumurilor din regiunea transnistreană și să intervină cu lucrări de reparație, însă doar în condițiile eliminării tuturor obstacolelor în calea circulației peste Nistru. Propunere ce nu se reflectă și în comunicatul de presă al pretinsului minister de externe din regiune, post reuniune.

Un alt subiect discutat a fost starea tehnică a podurilor peste Nistru, Chișinăul semnalează degradarea infrastructuri și necesitatea unor intervenții urgente, inclusiv la podul Criuleni–Dubăsari, pentru a evita riscuri pentru traficul rutier.

La acest subiect Tiraspolul nu a negat problema, dar a accentuat că va fi nevoie de planificări comune și a unei colaborări în cazul organizării lucrărilor de reparații la podurile peste râul Nistru.

