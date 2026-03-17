Dmitri Vartic a depus o plângere la Poliție, în contextul acuzațiilor din spațiul public

Dmitri Vartic, fostul vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești responsabil de domeniul agricol, a anunțat că a depus o plângere la Inspectoratul de Poliție Hîncești în legătură cu „răspândirea repetată și pe scară largă a multiplelor informații false și defăimătoare la adresa mea”. Într-o postare scrisă marți, 17 martie, acesta a solicitat „respect pentru adevăr, pentru memoria soției mele, și pentru dreptul fiecăruia la apărare”.

„În ultimele zile, în spațiul public au fost lansate numeroase acuzații extrem de grave, prezentate ca fapte certe, fără nicio dovadă, fără verificare și fără vreo confirmare din partea organelor competente. Aceste afirmații au fost preluate și distribuite în mod masiv, amplificând un val de denigrare cu consecințe reale și serioase. Nu este vorba despre opinii sau interpretări, ci despre o serie de acuzații directe, repetate și profund vătămătoare. Am decis să apelez la lege pentru a opri această situație și pentru ca persoanele care au contribuit la răspândirea acestor informații să răspundă conform legii”, a scris pe Facebook fostul vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești.

Acesta a mai manționat că „nimeni nu are dreptul să transforme o tragedie personală într-o campanie de acuzații nefondate și să prezinte presupuneri drept adevăr”.

„Există indicii privind o activitate coordonată de utilizare a conturilor false și a boților în rețelele sociale pentru diseminarea de falsuri. Sper ca organele de poliție să investigheze aceste aspecte și să identifice persoanele responsabile”, consideră Vartic.

„Moartea Ludmilei nu a fost un accident. A fost rezultatul unui abuz continuu, umilință și control”

Fostă educatoare la Grădinița „Andrieș” din Hîncești, Liudmila Vartic a murit marți, 3 martie 2026, după ce s-a aruncat de la etajul unui bloc de locuit din Chișinău, a confirmat Poliția pentru ZdG.

Mai multe organizații care luptă împotriva violenței asupra femeilor au venit cu mesaje de alarmă după moartea Liudmilei Vartic, soția vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești pe lista PAS, care ar fi fost victima abuzului partenerului ei. „Moartea Liudmilei nu a fost un accident. A fost rezultatul al unui abuz continuu, umilință și control”, a scris Coaliția Națională „Viața fără Violență”.

Despre moartea femeii s-a aflat mai târziu în spațiul public, iar mai multe persoane au venit cu mesaje publice în memoria Liudmilei Vartic, menționând despre abuzul la care ar fi fost supusă.

Dmitri Vartic, vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești responsabil de domeniul agricol, a depus luni, 9 martie, cererea de demisie din funcția pe care o deține.

Pe 11 martie, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin a anunțat că Dmitri Vartic are statut de bănuit în dosarul privind decesul soției sale.

Pe 12 martie Dmtri Vartic a venit cu o primă reacție după moartea soției sale, Liudmila Vartic, în contextul acuzațiilor potrivit cărora ar fi abuzat-o. În mesajul său, acesta neagă acuzațiile de violență în familie, confirmă că soția sa ar fi avut anterior o tentativă de suicid și afirmă că ar fi aflat de la Ministerul Sănătății că „medicii nu au raportat cazul organelor competente și nu au acordat servicii medicale”.

„Resping categoric insinuările potrivit cărora aș fi exercitat violență asupra soției mele. În toată această perioadă dificilă am încercat, în primul rând, să protejez copiii noștri și să mențin echilibrul familiei în condiții extrem de complicate”, a scris Vartic.

După ce miercuri, 11 martie, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin a declarat că bărbatul are statut de bănuit în dosarul privind decesul soției sale, Dmitri Vartic a menționat că va coopera „pe deplin” cu autoritățile „pentru clarificarea tuturor aspectelor acestui caz”.

În continuare, acesta a confirmat că soția sa ar fi avut anterior o tentativă de suicid și a venit cu acuzații la medicii de la Spitalul Raional Hîncești.

„Soția mea s-a confruntat de mai mult timp cu probleme grave de sănătate și stări depresive, conform declarațiilor medicilor. Anterior a existat și o tentativă de suicid, pe data de 5 noiembrie 2025, fapt care nu este o informație ascunsă sau inventată. Acest caz a fost raportat public inclusiv de Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, deoarece la acel moment soția mea a fost examinată și internată la Spitalul Raional Hîncești și ulterior evaluată și de medicii instituției specializate, Institutul de Psihiatrie din Codru, din municipiul Chișinău. Cu regret, medicii, acum am aflat din comunicatul Ministerului Sănătății, nu au raportat la organele competente și nu au acordat servicii medicale. În opinia mea, starea ei necesita îngrijiri medicale specializate, monitorizare și tratament adecvat, inclusiv internare atunci când riscul pentru propria ei viață devenea evident. Din păcate, aceste măsuri nu au fost aplicate la nivelul necesar pentru prevenirea repetării unei asemenea tragedii”, a scris Dmitri Vartic.

Cazul Liudmilei Vartic, examinat ca violență în familie cu determinare la sinucidere

Șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Lupan, a anunțat în cadrul emisiunii În profunzime de la PRO TV din 12 martie că cazul decesului Liudmilei Vartic se examinează prin prisma Codului Penal, articolul ce se referă la violența în familie cu determinare la sinucidere.