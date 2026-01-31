„În mai multe localități alimentarea cu energie electrică a fost deja restabilită, iar lucrările continuă până la revenirea completă”, anunță premierul Alexandru Munteanu

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a venit cu un mesaj pe 31 ianuarie, în urma deconectărilor de energie electrică pe întreg teritoriul R. Moldova, cauzate de problemele grave apărute în rețeaua electrică din Ucraina, care au dus la o cădere de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES.

„Știu că mulți s-au îngrijorat și e firesc să ne simțim așa când ne lipsesc cele mai necesare lucruri – lumină, căldură, comunicare limitată. Vă îndemn să rămânem solidari, să avem grijă de cei mai vulnerabili și să avem încredere că instituțiile lucrează pentru soluționarea rapidă a problemei.

Echipele Moldelectrica intervin în regim continuu pentru remedierea situației. În mai multe localități alimentarea cu energie electrică a fost deja restabilită, iar lucrările continuă până la revenirea completă la parametri normali. Toate instituțiile medico-sanitare funcționează în regim de siguranță – spitalele sunt conectate la generatoare electrice”, a scris Alexandru Munteanu pe Facebook.

În context, premierul a menționat „cele mai importante recomandări” în astfel de situații:

Să ne informăm din surse oficiale, instituțiile vor continua să vină cu actualizări de informații.

Să acționăm cu responsabilitate și calm.

Să economisim bateria telefonului, să-l folosim pentru urgențe.

Să circulăm cu prudență – unele semafoare sunt nefuncționale, iar pe drumuri se circulă în condiții de iarnă.

Să avem grijă și să verificăm cum se simt cei mai vulnerabili.

Anterior, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu a venit cu un mesaj pe Facebook în care explică cauza deconectărilor.