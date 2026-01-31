LIVE TEXT Reprezentanții din domeniul energiei alimentează infrastructura critică și încep să restabilească alimentarea cu energie electrică în Kiev. Război în Ucraina, ziua 1438

UPDATE 18:00 Lucrătorii din domeniul energiei au alimentat infrastructura critică a orașului Kiev.

Potrivit Ukrinform, Grupul DTEK a declarat acest lucru pe Telegram.

„În prezent, restabilim alimentarea cu energie electrică pentru locuitori. Restaurarea are loc în etape. Această abordare este necesară pentru a evita supraîncărcarea rețelelor și pentru a preveni noi accidente”, a declarat DTEK, îndemnând oamenii să utilizeze electricitatea cu moderație, deoarece acest lucru va ajuta la restabilirea energiei electrice pentru toată lumea mai constant și mai rapid.

După cum a relatat anterior Ukrinform, serviciul feroviar și scările rulante din metrou au fost suspendate în capitala Ucrainei din cauza unui accident în sistemul energetic.

În plus, alimentarea cu apă nu este disponibilă în prezent în toate districtele din Kiev.

UPDATE 14:45 O defecțiune tehnică a avut loc între rețelele electrice din România, R. Moldova și Ucraina, rezultând o pană de curent simultană. Potrivit Ukrinform, ministrul Energiei, Denîs Șmîhal, a raportat acest lucru pe Telegram.

„Astăzi, la ora 10:42, a avut loc o defecțiune tehnică, provocând oprirea simultană a liniei de 400 kV dintre sistemele energetice din România și R. Moldova și a liniei de 750 kV dintre părțile vestice și centrale ale Ucrainei. Aceasta a provocat o oprire în cascadă a rețelei electrice a Ucrainei și a declanșat mecanisme automate de protecție la substații. Unitățile centralelor nucleare au fost descărcate”, a declarat Denîs Șmîhal.

În prezent, în regiunile Kiev, Kiev, Jîtomir și Harkov, dispeceratul a aplicat programe speciale de oprire de urgență. Denîs Șmîhal a subliniat că specialiștii în energie ai Ukrenergo lucrează pentru restabilirea alimentării cu energie electrică. Energia electrică va fi restabilită în următoarele ore.

UPDATE 12:35 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris un mesaj pe Facebook despre starea energetică a Ucrainei, care a afectat și R. Moldova.

„Prim-ministrul Iulia Svrîdenko și ministrul Energiei, Denîs Șmihal, au raportat despre situația de urgență din sistemul energetic al Ucrainei, cauzată de probleme tehnice la liniile de interconectare dintre rețeaua noastră și cea a Republicii Moldova. Toate măsurile de răspuns necesare la nivelul sistemului energetic al Ucrainei sunt în vigoare, iar lucrările de restabilire sunt în desfășurare. Sarcina acum este de a stabiliza situația cât mai curând posibil”, a scris acesta pe Facebook.

Condițiile meteorologice nefavorabile din noapte au provocat întreruperi ale liniilor electrice și deteriorarea rețelelor electrice din regiunea Odesa, lăsând părți din mai multe districte fără curent electric.

Acest lucru este potrivit companiei regionale de furnizare a energiei electrice DTEK Odeski Elektromerezhi, relatează Ukrinform. Compania a declarat că, în noaptea de 31 ianuarie, vremea severă din cea mai mare parte a regiunii Odesa a dus la ruperea cablurilor și deteriorarea componentelor rețelei electrice din cauza acumulării de gheață.

În dimineața zilei de 31 ianuarie, clienții rămâneau fără electricitate în districtele Podilsk, Berezivka, Rozdilna, Bilhorod-Dnistrovskyi și Odesa. În Odesa, alimentarea cu energie electrică este menținută pentru instalațiile de infrastructură critică.

UPDATE 10:00 Forțele de apărare aeriană au distrus 64 din cele 85 de drone folosite de armata rusă pentru a ataca Ucraina în seara zilei de 30 ianuarie. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat de Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei pe Telegram.

Începând cu ora 17:40, vineri, 30 ianuarie, aemata rusă a atacat cu 85 de drone de atac Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri de drone din direcțiile Orel, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk (Federația Rusă), iar aproximativ 55 dintre acestea erau de tip Shahed.

Atacul aerian a fost respins de aviație, forțe de rachete antiaeriene, unități de război electronic și sisteme fără pilot, precum și de grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

Conform datelor preliminare, până la ora 8:00, sâmbătă, 31 ianuarie, forțele de apărare aeriană au doborât/suprimat 64 de drone în nordul, sudul și estul țării.