UPDATE Pană de curent în mai multe zone din țară. Ministrul Energiei: „Din cauza pierderii unor linii electrice din Ucraina, s-a declanşat sistemul automat de protecţie, care a deconectat alimentarea cu energie electrică”

În mai multe regiuni ale R. Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, se înregistrează deconectări de la energia electrică, cauzate de problemele grave în reţeaua electrică din Ucraina, care au dus la căderea tensiunii pe linia Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, a anunțat Ministerul Energiei al R. Moldova.

UPDATE 12:20 Ministrul Energiei, Dorin Junghietu a venit cu un mesaj pe Facebook în care explică cauza deconectărilor.

„Din cauza pierderii unor linii electrice pe teritoriul Ucrainei, s-a declanşat sistemul automat de protecţie, care a deconectat alimentarea cu energie electrică. Acest incident a dus la căderea frecvenţei până la 48 Hz în sistemul energetic naţional al Moldovei, ceea ce a provocat declanşarea sistemului automat de protecţie a reţelelor electrice şi un blackout parţial pe teritoriul Republicii Moldova. Operatorul sistemului de transport lucrează la restabilirea frecvenţei şi intervine pentru a remedia situaţia în teritoriu. Încurajez populaţia să păstreze calmul până la restabilirea alimentării cu energie electrică şi vom reveni cu noi informaţii”, a declarat ministrul Energiei.

UPDATE 11:15

„Din cauza problemelor grave în reţeaua electrică din Ucraina, în dimineaţa zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic.

Operatorul sistemului de transport a energiei electrice, Moldelectrica lucrează la remedierea situaţiei, în unele localităţi tensiunea deja fiind restabilită”, anunță Ministerul Energiei.

Ministerul Energiei va reveni în scurt timp cu informaţii suplimentare.

ÎCS „Premier Energy Distribution” SA informează că astăzi, 31 ianuarie la ora 10:42 s-a produs o deconectare avariată în sistemul electroenergetic moldovenesc. Operatorul de transport și operatorii de distribuție lucrează pentru restabilirea conectării la energia electrică.

„Rugăm consumatorii să manifeste înțelegere, acestea fiind în afara ariei de gestiune a operatorului sistemului de distribuție, și îi asigurăm totodată că se depun toate eforturile pentru menținerea alimentării continue cu energie electrică”, a scris Premier Energy.

Știre inițială

„Revenim cu o actualizare la nivel național la ora 12:00”, a scris Centrul Național de Management al Crizelor.

Pe 31 ianuarie, în jurul orei 11:00 a fost înregistrată pană de curent în municipiul Chișinău. La scurt timp, primarul capitalei a confirmat deconectările, iar cauza urmează să fie stabilită.