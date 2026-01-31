UPDATE Ministerul Sănătății: Toate instituții medicale din R. Moldova au fost reconectate la rețeaua electrică

În urma deconectării avariate a sistemului electroenergetic, provocată de căderea de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES, toate instituțiile medico-sanitare din regiunile afectate sunt conectate la generatoare electrice, anunță Ministerul Sănătății.

UPDATE 15:37 Toate instituțiile medicale au fost reconectate la rețeaua electrică și funcționează în regim normal, scrie Ministerul.

„Ministerul Sănătății mulțumește personalului medical pentru profesionalism și promptitudine și asigură cetățenii că serviciile sunt pe deplin operaționale.

De asemenea, toate spitalele rămân pregătite să facă față oricărei situații similare, asigurând continuitatea activității”, scrie Ministerul Sănătății.

UPDATE 13:10 În prezent, 6 instituții medicale au fost reconectate la rețeaua electrică, iar celelalte instituții continuă să funcționeze pe generatoare, fără a fi afectate serviciile critice.

În regim de alimentare din surse de rezervă, energia electrică este utilizată prioritar pentru spațiile și serviciile critice (UPU, ATI, blocuri operatorii, echipamente vitale). Consumul pentru activități neesențiale este limitat, pentru a asigura continuitatea actului medical până la restabilirea completă a alimentării.

Știre inițială:

„Activitatea spitalelor, inclusiv a secțiilor critice, se desfășoară fără întreruperi, iar pacienții beneficiază de asistență medicală în condiții de siguranță.

Operatorul sistemului de transport al energiei electrice, Moldelectrica, intervine pentru remedierea situației, iar în unele localități alimentarea cu energie electrică a fost deja restabilită”, anunță Ministerul Sănătății.

Ministerul spune că va reveni cu informații suplimentare, pe măsură ce apar actualizări.