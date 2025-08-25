În ce țări vor fi deschise cele mai multe secții de votare organizate în străinătate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025

Italia, Germania, Franța, Marea Britanie și România sunt țările cu cele mai multe secții de vot deschise pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit hotărârii Comisiei Electorale Centrale (CEC) din 24 august, în străinătate vor fi deschise în total 301 secții de vot, în 41 de state, printre care și cele 4 secții speciale pentru voturile prin corespondență.

Cele mai multe secții de vot din străinătate pentru alegerile parlamentare din septembrie 2025 se vor regăsi în Italia, Germania, Franța, Marea Britanie și România:

Italia – 75 de secții de votare;

Germania – 36 de secții de votare;

Franța – 26 de secții de votare;

Marea Britanie – 24 de secții de votare;

România – 23 de secții de votare.

Topul este urmat de Statele Unite ale Americii, cu 22 de secții de vot, Spania – cu 15 secții, Irlanda – 12 secții, Canada – 7, Portugalia – 6 și Belgia – 5.

În Grecia vor fi disponibile patru secții de votare, iar în Austria și Olanda câte trei.

În Ucraina, Turcia, Norvegia, Israel, Elveția, Emiratele Arabe Unite, Danemarca și Cehia vor fi câte două secții de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Și Rusia se află printre țările care vor avea deschise două secții de vot pentru alegerile parlamentare, ambele în orașul Moscova. Pentru acest scrutin au fost depuse 13 040 de cereri pentru înregistrare prealabilă, din 169 de localități.

Câte o singură secție de vot disponibilă pentru cetățeni vor fi în Ungaria, Suedia, Qatar, Polonia, Luxemburg, Lituania, Letonia, Kazahstan, Japonia, Islanda, India, Finlanda, Estonia, Cipru, China, Bulgaria, Belarus, Azerbaidjan

Potrivit hotărârii CEC, decizia privind numărul de secții organizate în fiecare țară a fost luată în baza participării la ultimele scrutine.

„Având în vedere criteriul de bază pentru organizarea acestora – dinamica participării alegătorilor la ultimele trei scrutine naționale – este necesar de menționat că la ultimul scrutin (alegerile prezidențiale din anul 2024, turul II) au participat 329 935 de alegători în cele 231 de secții de votare organizate în afara țării. Acest număr al votanților este cu 117 478 mai mare față de alegerile parlamentare din anul 2021 (212457 votanți), cu 179 878 mai mare în raport cu turul I al alegerilor prezidențiale din anul 2020 (150057 votanți) și, respectiv, cu 66 750 mai mare în comparație cu turul II al acelorași alegeri prezidențiale din anul 2020 (263185 votanți).

Prin urmare, se constată o creștere cu 35,6% a numărului de votanți față de alegerile parlamentare din anul 2021 și cu 54,5% față de turul I și, respectiv, 20% față de turul II al alegerilor prezidențiale din anul 2020. În aceste condiții, este justificată creșterea numărului de secții de votare, în special în țările unde dinamica participării este în creștere, precum și ținând cont de concentrarea numărului de alegători pe fiecare secție de votare”, se arată în hotărârea CEC.

La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, cetățenii R. Moldova aflați pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Republicii Islanda, Japoniei, Republicii Coreea, Australiei și Noii Zeelande își vor putea exercita dreptul de vot utilizând metoda alternativă de vot prin corespondență.

Secțiile de votare pentru votul prin corespondență se vor amplasa în incinta misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale Republicii Moldova în țările menționate. În orașele Washington (DC, Statele Unite ale Americii), Ottawa (ON, Canada), Stockholm (Regatul Suediei) și Tokyo (Japonia) vor fi organizate secții de votare distincte: pentru exercitarea dreptului de vot în localul secției de votare și pentru procesarea voturilor exprimate prin corespondență.