În cadrul discuției cu Trump, Putin s-a angajat să sisteze atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei

Președinții Vladimir Putin și Donald Trump au convenit „o încetare a focului în domeniul energiei și al infrastructurii” în Ucraina și să înceapă negocierile privind o „încetare a focului maritim în Marea Neagră” Cei doi au vorbit la telefon peste 90 de minute.

Discuțiile vor începe „imediat” în Orientul Mijlociu, a declarat Casa Albă, fără a preciza cine va conduce negocierile. În cadrul unei convorbiri telefonice cu Donald Trump, dictatorul rus Vladimir Putin s-a angajat să sisteze atacurile Rusiei asupra obiectivelor energetice ucrainene, dar a refuzat să fie de acord cu armistițiul de pace propus de SUA, scrie Bloomberg.

Putin a impus mai multe condiții pentru o încetare a focului în Ucraina, inclusiv suspendarea armelor și a sprijinului de informații pentru Kiev. Ucraina trebuie, de asemenea, să înceteze mobilizarea de noi recruți, a spus acesta.

„Condiția cheie pentru a preveni escaladarea conflictului și pentru a lucra la soluționarea acestuia prin mijloace politice și diplomatice ar trebui să fie încetarea completă a asistenței militare străine și a furnizării de informații către Kiev”, a declarat Kremlinul.

Aflat într-o vizită de lucru în Finlanda, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris pe platforma X, fost Twitter, că „Europa trebuie să se afle la masa negocierilor, iar tot ceea ce ține de securitatea Europei ar trebui decis împreună cu Europa”.

