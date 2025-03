UPDATE Condiția impusă de Putin lui Trump cu privire la războiul din Ucraina. Ce au convenit cei doi lideri

UPDATE 19:30 În timpul discuției, Putin l-a informat pe Trump că pe 19 martie va avea loc un schimb de prizonieri între părțile rusă și ucraineană în cadrul căruia vor fi eliberate câte 175 de persoane, scrie Tass, presă controlată de Kremlin. De asemenea, dictatorul rus i-a spus liderului de la Casa Albă că suspendarea ajutorului militar pentru Kiev este „o condiție esențială” pentru soluționarea conflictului din Ucraina.

Putin și Trump au vorbit, de asemenea, despre „normalizarea relațiilor bilaterale” și au decis să rămână în contact cu privire la „toate aspectele abordate în conversația telefonică”, mai scrie sursa citată. Presa afiliată Kremlinului mai notează că Putin a declarat că este gata să elaboreze împreună cu Trump „modalități de soluționare” a conflictului din Ucraina, care ar trebui „să fie durabile”.

Totodată, dictatorul rus a declarat că Moscova va preda Kievului 23 de militari ucraineni grav răniți.

Casa Albă afirmă că Rusia este de acord cu încetarea focului în Ucraina.

UPDATE 19:10 Conversația telefonică dintre Vladimir Putin și Donald Trump s-a încheiat. Discuția a durat o oră și jumătate.

Trimisul special al lui Vladimir Putin pentru cooperarea economică și investițională internațională, Kirill Dmitriev, a scris pe platforma X că „sub conducerea președintelui Putin și a președintelui Trump, lumea a devenit astăzi un loc mult mai sigur”.

Under the leadership of President Putin and President Trump, the world has become a much safer place today! 🇷🇺🇺🇸🌍 Historic! Epic! #Russia #US #USRussia