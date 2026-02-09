În această seară, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. AND: „Partea carosabilă este umedă. Recomandăm participanților la trafic prudență sporită”

În această seară, circulația se desfășoară în condiții de iarnă pe întreaga rețea națională de drumuri, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Partea carosabilă este umedă, pe alocuri cu ghețuș sau zăpadă.

Potrivit unui comunicat, pe parcursul zilei, echipele de drumari au continuat lucrările de patrulare și combatere a lunecușului acolo unde au fost necesare intervenții.

De asemenea, conform AND, în cadrul lucrărilor de întreținere de iarnă au fost desfășurate următoarele intervenții:

curățarea stațiilor auto de zăpadă și gheață;

deszăpezirea drumurilor și a acostamentelor;

supralărgirea părții carosabile;

îndepărtarea zăpezii din șanțurile de evacuare a apei;

întreținerea plantațiilor rutiere din zona de siguranță a drumurilor pentru asigurarea vizibilității.

Pe lângă acțiunile de deszăpezire și combatere a lunecușului, echipele de intervenție continuă și execuția plombărilor cu mixtură asfaltică la rece, pe sectoarele afectate de gropi, inclusiv pe R32 (Taraclia) și R30 (sectorul Anenii Noi), pentru siguranța traficului și prevenirea incidentelor.

În ultimele 12 ore, au fost mobilizate 73 utilaje speciale și 96 muncitori rutieri. Pe drumurile naționale unde au avut loc intervenții de prevenire sau combatere a lunecușului, au fost răspândite 419,2 tone de material antiderapant.

„Administrația Națională a Drumurilor recomandă participanților la trafic prudență sporită, respectarea indicațiilor rutiere și adaptarea vitezei la condițiile de drum. Serviciul Operativ este disponibil non-stop, iar echipele din cadrul întreprinderilor S.A. „Drumuri” rămân active în teren pentru menținerea circulației în condiții de siguranță”, a precizat AND.