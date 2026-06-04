Împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro pentru reabilitarea drumului Chișinău–Leușeni și a unui sector al centurii capitalei: inițiativa, susținută de Parlament

R. Moldova va lua un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru reabilitarea drumului Chișinău–Leușeni și a sectorului 2 al centurii orașului Chișinău. Parlamentul a ratificat modificarea Acordului de împrumut încheiat de țara noastră cu BERD în ședința din 4 iunie.

Potrivit autorităților, suplimentarea finanțării este necesară în contextul actualizării proiectelor tehnice detaliate, astfel încât acestea să corespundă standardelor europene. Proiectele au fost elaborate inițial în baza unor studii preliminare realizate în 2014 și 2021, fără a lua în considerare impactul războiului din Ucraina asupra sectorului construcțiilor rutiere. Ca urmare, prețurile materialelor de construcție și costurile de manoperă au crescut cu aproape 40% în ultimii patru ani. De asemenea, după elaborarea studiului de fezabilitate, a crescut volumul de lucrări care va fi realizat.

„Fondurile suplimentare vor fi utilizate și pentru modernizarea sistemului de management al activelor rutiere, inclusiv prin dezvoltarea instrumentelor digitale destinate monitorizării, planificării și optimizării lucrărilor de întreținere a rețelei de drumuri”, se explică într-un comunicat al Parlamentului.

Majorarea finanțării cu 150 de milioane de euro nu va duce la ajustarea condițiilor contractuale, potrivit Parlamentului.

În urma majorării finanțării, valoarea totală a împrumutului acordat de BERD ajunge la 300 de milioane de euro.

Traseul M1 Chișinău–Leușeni, care are 84 de km, și drumul M2, sectorul II al centurii municipiului Chișinău, de o lungime de 9,48 de km, fac parte din rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T). După cum se notează în comunicatul Parlamentului, cele două sectoare de drum au o importanță strategică pentru conectarea R. Moldova la infrastructura rutieră a Uniunii Europene prin punctul de trecere a frontierei Leușeni–Albița.