LIVE Ședința Parlamentului. Avocatul poporului prezintă Raportului anual privind respectarea drepturilor și libertăților omului în R. Moldova în anul 2025

În cadrul ședinței plenare a Parlamentului R. Moldova din 4 iunie, este prezentă o delegație a Comisiei pentru politică externă și cooperare interparlamentară a Radei Supreme a Ucrainei. Mai multe subiecte importante, precum ratificarea unor acorduri și modificarea unor acte normative, sunt pe ordinea de zi.

UPDATE 17:30 Avocatul poporului prezintă Raportul anual privind respectarea drepturilor și libertăților omului în R. Moldova în anul 2025.

UPDATE 16:29 62 de deputați au susținut în lectura a doua proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale.

UPDATE 16:27 61 de deputați au votat în lectura finală proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea mecanismelor de intervenție în situații de criză).

UPDATE 16:23 63 de deputați au votat în favoarea proiectului.

UPDATE 16:12 Deputatul PAS Alexandr Trubca a prezentat proiectul de lege pentru modificarea Codului transporturilor rutiere nr. 150/2014 (art. 31, 81).

Proiectul are drept scop prevenirea situațiilor în care agenții economici evită utilizarea sistemului financiar din R. Moldova pentru procesarea tranzacțiilor de prestare a serviciilor de taxi.

„În lipsa procesării plăților prin instituții financiare licențiate, autoritățile întâmpină dificultăți în monitorizarea fluxurilor financiare, evaluarea riscurilor de evaziune fiscală și determinarea valorii TVA care trebuie achitate pentru serviciile de intermediere prestate de platformele respective”, se arată într-un comunicat de presă publicat de Legislativ.

Guvernul va elabora procedura de suspendare și restabilire a activității platformelor electronice de management pe teritoriul R. Moldova.

ZdG a scris despre cum, deși în 2023, doi deputați ai partidului de la guvernare au venit cu modificări la mai multe legi pentru a reglementa pentru prima dată platformele electronice de taxi, la final de 2025, la aproape doi ani de la obligarea platformei Yandex Go să se înregistreze în R. Moldova, banii pentru fiecare cursă achitată online de clienți au continuat să ajungă în Țările de Jos, iar acum – în Dubai, în timp ce firma deschisă în Chișinău declară doar pierderi, cu venituri de 0 lei.

UPDATE 16:07 73 de deputați au votat în lectura a doua proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Ucraina în domeniul securității sociale, întocmit la Chișinău la 19 martie 2026.

UPDATE 15:56 75 de deputați au aprobat în prima și a doua lectură proiectul de lege pentru ratificarea Acordului privind securitatea socială între Republica Moldova și Canada, întocmit la Ottawa la 13 martie 2026.

UPDATE 15:52 67 de deputați au votat proiectul de lege.

UPDATE 15:20 Mihai Gabriel Ciobanu, secretar de stat al Ministerului Muncii și Protecței Sociale, prezintă proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (salarii minime adecvate). Proiectul de lege transpune Directiva (UE) 2022/2041 privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană, ajustând cadrul normativ național pentru în vederea conformării standardele europene în domeniu.

Totodată, se urmărește instituirea în legislația națională a unui mecanism orientativ de evaluare a adecvării salariului minim, în conformitate cu art. 5 alin. (4) din Directiva (UE) 2022/2041. Introducerea valorii de referință orientative de 50% din salariul mediu lunar pe economie prognozat are drept scop asigurarea unui criteriu obiectiv, predictibil și transparent în procesul de evaluare a salariului minim, fără a institui un mecanism automat de determinare a cuantumului acestuia.

Prin proiectul în cauză se propune definirea noțiunilor de „negocieri colective” și de „acoperire cu convenții colective și contracte colective de muncă”, reafirmarea principiului autonomiei partenerilor sociali consacrat atât în directivă, cât și în Convențiile Organizației Internaționale a Muncii privind dreptul de organizare și negociere colectivă și privind promovarea negocierii colective, inclusiv, crearea unui mecanism de intervenție (plan de acțiuni) în cazul în care rata de acoperire a negocierilor colective scade sub 80%.

UPDATE 15:08 Proiectul a fost votat de 65 de deputați.

UPDATE 14:44 Felicia Bertold, secretara de stat la Ministerul Muncii și Protecței Sociale, prezintă proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj (garantarea drepturilor persoanelor cu statut de șomer care se deplasează în alt stat – cetățeni ai Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și ai statelor semnatare ale Acordului Schengen, precum și membrii familiilor acestora).

Proiectul prevede mai multe modificări. Una dintre acestea este reducerea vârstei de înregistrare cu statut de șomer de la 16 la 15 ani, în scopul facilitării integrării timpurii pe piața muncii, cu respectarea legislației muncii și a normelor privind protecția minorilor. O altă prevedere este eliminarea restricției aplicabile agenților private cu privire la obligativitatea angajării în cadrul acestora exclusiv a cetățenilor R. Moldova.

O altă modificare în acest proiect de lege este introducerea managementului de caz. Astfel, vor fi delimitate categoriile de cetățeni străini și va fi stabilit expres drepturile acestora de acces la serviciile și măsurile de ocupare a forței de muncă oferite de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANFOM).

Totodată, este propusă facilitarea accesului la subvenții pentru șomerii care înființează întreprinderi individuale sau gospodării țărănești și creează cel puțin un loc de muncă, dar și introducerea formării nonformale pentru şomeri cu scopul diversificării ofertei de formare profesională oferită de ANOFM.

UPDATE 14:35 61 de deputați au susținut proiectul în lectura a doua.

UPDATE 14:07 Nicoale Mândra, secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii, prezintă proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de modificare nr. 1, semnat la Chișinău la 19 decembrie 2025, la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) privind realizarea Proiectului V de reabilitare a drumurilor din Moldova, semnat la Londra la 22 ianuarie 2024.

Potrivit acestuia, acordul de modificare prevede majorarea sumei împrumutului cu 150 milioane de euro — de la 150 milioane de euro la 300 milioane, necesare pentru acoperirea costurilor suplimentare generate de creșterea prețurilor la materiale și manoperă cu până la 39% în perioada 2021–2025, actualizarea proiectelor tehnice conform standardelor europene TEN-T și asigurarea implementării depline a Proiectului V. Totodată, Acordul ajustează structura tranșelor, termenele de rambursare și comisioanele aferente.

Sectoarele de drum vizate sunt drumul M1 Chișinău – Leușeni (84 km) și drumul M2, sectorul 2 al centurii or. Chișinău (9,480 km), care fac parte din rețeaua transeuropeană de transport TEN-T și au importanță strategică pentru conectarea R, Moldova la infrastructura rutieră a Uniunii Europene. Acordul prevede, de asemenea, implementarea și modernizarea sistemului de management al activelor rutiere (RAMS), care va permite monitorizarea continuă a stării drumurilor și planificarea eficientă a întreținerii.

UPDATE 13:56 Proiectul a fost votat de 63 de deputați.

UPDATE 13:25 Șarban prezintă proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză de Dezvoltare pentru realizarea Proiectului „Programul de dezvoltare integrată a agriculturii și irigațiilor – (iDRIP)”.

Prin proiectul de lege se vor reabilita două Sisteme Centralizate de Irigare (SCI) transmise în gestiunea Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, prin extinderea ariei de deservire și dezvoltare a irigațiilor la scară mică pentru sporirea accesului fermierilor la resurse de apă calitativă pentru irigare, precum:

reabilitarea SCI ”Criulenii de Sus” – va fi reabilitată o suprafață de circa 1276 ha, aproximativ 300 de beneficiari, inclusiv Universitatea Tehnică din Moldova și SA „Cricova”;

reabilitarea SCI “Călinești” – va fi reabilitată o suprafață de 1794 ha, aproximativ 65 de beneficiari.

Potrivit secretarului de stat, reabilitarea acestor două sisteme centrale de irigare va duce la creșterea profitabilității agricole, sporirea competitivității și stimularea investițiilor în tehnologii și practici moderne de-a lungul întregului lanț valoric agroalimentar.

Acordul de facilitare de credit prevede rambursarea creditului până la data de 20.02.2041, acesta va rămâne în vigoare atâta timp cât orice sumă este restantă.

UPDATE 13:21 63 de deputați au susținut proiectul de lege.

UPDATE 12:52 Vasile Șarban, secretarul de stat al Ministerului Agriculutrii și Industriei Alimentare (MAIA), a prezentat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Agenția Franceză de Dezvoltare pentru realizarea Proiectului „Programul de dezvoltare integrată a agriculturii și irigațiilor – (iDRIP)”.

Potrivit acestuia, suma acordată va facilita posibilitatea R. Moldova de a putea înregistra plus valoare terenurilor care vor avea acces la apă sustenabilă pentru irigare.

Acordul de grant de 15 miloane de euro reprezintă un ajutor substanțial pentru sectorul agricol și reprezintă 25% din valoarea proiectului iDRIP (6o milioane de euro) și este clasificat drept un contract de stat cu impact financiar asupra bugetului de stat.

UPDATE 12:37 Ordinea de zi a fost aprobată de 56 de deputați.

UPDATE 12:32 Gaik Vartanean, deputat al Blocului „Alternativa”, a cerut audierea ministrului Osmochescu, în urma declarațiilor sale publice privind planul „B” al R. Moldova, care presupune unirea cu România. Inițiativa sa nu a întrunit numărul necesar de voturi.

UPDATE 12:26 79 de deputați au votat pentru modificarea ordinei de zi, adăugând inițiativa propusă de Usatîi.

UPDATE 12:22 Grigore Novac, deputat al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, cere audierea ministrei de interne pe fondul numărului alarmant de mare a escrocheriilor.

Renato Usatîi, liderul formațiunii „Partidul Nostru”, cere crearea unei comisii parlamentare de anchetă din care să facă parte toate instituțiile relevante pentru a combate fenomenul escrocheriilor. Totodată, Usatîi propune un proiect care să asigure verificarea autenticității și originii numărului de telefon care contactează victimele.

UPDATE 12:20 Igor Grosu a continuat ședința prin omagierea lui Eugen Doga, care a murit pe 3 iunie.

UPDATE 12:18 Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a adăugat că la Conferința investițională R. Moldova – UE de astăzi, 4 iunie, țara noastră urrmează să beneficieze de investiții de peste 1 miliard de euro din partea companiilor private, inclusiv din UE, și a instituțiilor financiare internaționale.

UPDATE 12:17 Marcel Spatari, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, a declarat în cadrul ședinței că printr-o scrisoare oficială transmisă ieri, 3 iunie, sub egida Președinției cipriote a Consiliului UE, cele 27 de state membre au confirmat că Republica Moldova este „suficient de pregătită” pentru deschiderea negocierilor pe Clusterul 1 privind valorile fundamentale.

UPDATE 12:15 Igor Grosu, președintele Parlamentului, a anunțat că în plen sunt prezenți reprezentanții a Radei Supreme. „Slava Ukraine”, a adăugat Grosu, fiind urmat de un rând de aplauze. Majoritatea deputaților s-au ridicat să aplaude, mai puțini comuniștii și socialiștii.

UPDATE 12:14 83 de deputați sunt prezenți la ședință.

