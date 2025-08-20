Ilan Șor amenință cu „răsturnarea regimului” și declară că va „identifica și susține” partidul din opoziție care va organiza alegeri parlamentare „corecte”

După decizia Comisiei Electorale Centrale de a respinge înregistrarea la alegerile parlamentare a partidelor afiliate lui Ilan Șor, oligarhul fugar, condamnat la 15 ani de închisoare, a declarat din Moscova că va „identifica acea forță politică care va garanta că, după victoria opoziției, va organiza alegeri parlamentare corecte. Și îi vom chema pe susținătorii noștri să o sprijine”.

Ilan Șor a mai declarat că în țară a avut loc „o lovitură de stat” și că „noi vom răsturna acest regim”.

Potrivit deciziei luate de CEC la ședința din 3 august, au fost excluse din cursa electorală, Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei, Partidul Politic „ŞANSĂ”, Partidul Politic „VICTORIE”, toate afiliate lui Șor.

„Urmare informațiilor prezentate de către Agenția Servicii Publice, CEC a modificat hotărârea prin care a fost aprobată lista partidelor politice care au dreptul de a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Astfel, din lista făcută publică pe 14 iulie curent, au fost excluse Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova, Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei, Partidul Politic „ŞANSĂ”, Partidul Politic „VICTORIE”, în legătură cu adoptarea deciziilor Agenției Servicii Publice de neînregistrare a modificărilor în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice”, conform comunicatului CEC.

A fost respinsă înregistrarea Blocului „Victorie” la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Motivele deciziei CEC – Ziarul de Gardă

25 de partide au undă verde pentru a participa la alegerile parlamentare din toamnă. Alte 14 partide sunt în proces de examinare – Ziarul de Gardă

Partidele afiliate lui Șor – supuse controlului financiar. CEC va sesiza Procuratura Anticorupție pentru circa 3 milioane de lei folosiți fără confirmarea legalității acestora