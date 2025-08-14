Partidele afiliate lui Șor – supuse controlului financiar. CEC va sesiza Procuratura Anticorupție pentru circa 3 milioane de lei folosiți fără confirmarea legalității acestora

Partidele afiliate oligarhului fugar, condamnat la 15 ani de închisoare, Ilan Șor, au fost supuse unui control al sursei finanțării acestora. Conform constatărilor, circa 3 milioane de lei au fost utilizați fără a confirma legalitatea obținerii și folosirii mijloacelor bănești.

Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că a aprobat rapoartele cu privire la efectuarea controlului finanțării Partidului Politic Partidul „RENAŞTERE”, Partidului Politic Forța de Alternativă şi de Salvare a Moldovei, Partidului Politic „ŞANSĂ”, Partidului Politic „VICTORIE” și a grupului de inițiativă și campaniei electorale a candidatului independent la funcția de Președinte al Republicii Moldova, Victoria Furtună.

Aceste partide au fost supuse controlului financiar pentru activitatea desfășurată în perioada 1 iulie 2024 – 31 octombrie 2024. Misiunea de control a fost desfășurată în perioada 6 noiembrie 2024 – 31 iulie 2025.

CEC informează că va sesiza Procuratura Anticorupție asupra acțiunilor de organizare și desfășurare de către Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, Partidul Politic „VICTORIE”, Partidul Politic „ȘANSĂ” și Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE” a evenimentelor politice și socio-culturale în lipsa actelor ce ar confirma legalitatea obținerii și folosirii mijloacelor bănești estimate în mărime de 2 914 826 lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari, și efectuarea măsurilor ce se impun. Totodată, CEC va sesiza suplimentar și Ministerul Justiției.

La fel, CEC a somat Partidul „RENAȘTERE” să verse în bugetul de stat suma de 79128 lei, încasată sub formă de donații de la persoane fizice contrar prevederilor legale și să informeze Comisia despre acțiunile întreprinse până pe data de 19 august 2025, ora 17:00 și să prezinte documentele ce confirmă virarea sumei în buget.

Comisia scrie că Victoria Furtună, în calitate de succesor de drepturi și obligații al candidatului independent la funcția de președinte al R. Moldova, a fost somată de către CEC să verse în bugetul de stat suma de 229 636 lei, care nu a fost inclusă în raportul privind finanțarea campaniei electorale și a fost utilizată contrar prevederilor legale, precum și să informeze Comisia despre acțiunile întreprinse până pe data de 19 august 2025, ora 17:00 și să prezinte documentele ce confirmă virarea sumei în buget.

Marionetele lui Șor și-au arătat fața pe o scenă din Moscova. Cine sunt oamenii din Blocul „Victorie”, care dorește „prietenie, colaborare, parteneriat cu Federația Rusă”

În iunie 2023, la doar o săptămână de la declararea neconstituționalității Partidului Politic „Șor”, ex-deputatul fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, a creat Blocul Politic „Șansă, Obligații, Realizări – Ș.O.R.”, desemnându-se coordonator al acestuia. Blocul a fost constituit din două partide: fosta formațiune „Ai noștri”, redenumită în „Șansă” și „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” – FASM.