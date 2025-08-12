IGSU și MAI i-au petrecut pe ultimul drum salvatorii care au murit într-un grav accident rutier, în timp ce mergeau spre o misiune

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a adus marți, 12 august, un ultim omagiu celor doi camarazi decedați pe 9 august în misiune de serviciu. Ceremoniile funerare au avut loc în orașul Telenești și în satul Chiștelnița, unde colegii, familiile și comunitatea locală le-au onorat memoria, a anunțat într-un comunicat IGSU.

„Salvatorii și pompierii din întreaga țară deplâng cu profundă durere pierderea a doi camarazi devotați – Vasile Rotari și Igor Damir, pompieri care și-au dedicat viața misiunii nobile de salvare a oamenilor”, a scris IGSU.

Totodată, și ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și conducerea IGSU au transmis condoleanțe familiilor îndurerate.

Potrivit unui comunicat, în semn de respect și recunoștință, în toate subdiviziunile teritoriale ale IGSU, salvatorii și pompierii au ținut un moment de reculegere.

De asemenea, echipa de pompieri a IGSU, detașată în misiune de prepoziționare în Republica Elenă, a cinstit memoria camarazilor și a ținut un minut de reculegere la baza de operații, împreună cu colegii din Grecia.

„Pentru toți colegii, Vasile Rotari și Igor Damir vor rămâne mereu un exemplu viu al curajului absolut – aceia care au mers în flăcări riscând cu prețul propriei vieți. Eroii căzuți la datorie au demonstrat că meseria de salvator este una dintre cele mai nobile, dar și dificilă, pentru că, în fiecare zi, cei care o practică aleg să-și pună viața în fața pericolului pentru a-i proteja pe ceilalți. Sacrificiul colegilor trecuți în eternitate ne amintește că eroismul nu poartă doar uniformă, ci și inima plină de compasiune, putere și devotament”, a susținut IGSU.

În după-amiaza zilei de 9 august 2025, în timp ce se deplasau împreună la o misiune în apropierea localității Mihălașa, raionul Telenești, echipa pompierilor IGSU și un camion a fost implicată într-un grav accident rutier, în urma căruia au murit cei doi salvatori.