Igor Grosu, la Forumul de securitate din regiunea Mării Negre: „Extinderea UE reprezintă o investiție în securitatea întregului continent și R. Moldova este pregătită să contribuie la această securitate, nu doar să beneficieze de ea”

„Securitatea la Marea Neagră și în Balcani se decide și prin capacitatea noastră de a rămâne uniți, lucizi și curajoși în fața amenințărilor”. Acesta a fost mesajul pe care l-a transmis președintele Parlamentului, Igor Grosu, marți, 12 mai, la București, în cadrul celei de-a 10-a ediții a Forumului de securitate din regiunea Mării Negre și a Balcanilor, unde a participat alături de omologul său, președintele Senatului României, Mircea Abrudean.

„Am vorbit despre realitatea în care se află R. Moldova: un stat pașnic, dar supus zi de zi unui război hibrid dus de Federația Rusă. Vedem aceste atacuri prin dezinformare, tentative de corupere politică, cumpărare de voturi și încercări de a slăbi încrederea oamenilor în instituții și în viitorul țării.

Tocmai de aceea, pentru noi, aderarea la Uniunea Europeană este cel mai important obiectiv de țară. Este modul prin care ne consolidăm instituțiile, economia, democrația și capacitatea de a ne apăra libertatea. Extinderea Uniunii Europene reprezintă o investiție în securitatea întregului continent și R. Moldova este pregătită să contribuie la această securitate, nu doar să beneficieze de ea”, a spus Igor Grosu într-o postare pe Facebook.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, participă la Forumul de securitate din regiunea Mării Negre și a Balcanilor, care are loc la București în perioada 12–13 mai, conform unui comunicat al Parlamentului de la Chișinău. În cadrul evenimentului, șeful Legislativului va fi vorbitor principal la două paneluri de discuții, unde va aborda progresele și provocările procesului de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană.

Agenda vizitei la București a inclus și întrevederi cu președintele României, Nicușor Dan, cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, precum și cu alți oficiali.

Aflat la cea de-a zecea ediție, Forumul de securitate din regiunea Mării Negre și a Balcanilor este dedicat subiectelor de apărare, securitate și relații internaționale din regiunea extinsă a Mării Negre și a Balcanilor. Evenimentul reunește experți și oficiali din mai multe state și include paneluri de discuții consacrate riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților din regiune. Forumul este organizat de New Strategy Centre, sub înaltul patronaj al președintelui României.