Președintele român Nicușor Dan spune că scenariul unui prim-ministru tehnocrat este unul „care are șanse”. Acesta a anunțat că joi sau luni va convoca consultări cu partidele parlamentare și că „nu voi face experimente, să propun un premier și să văd dacă obține sau nu majoritate”, scrie Biziday.

Șeful statului român a susținut o conferință de presă după participarea la forumul Black Sea and Balkans Security.

„Este un scenariu care are șanse, în mintea mea am idei pe care nu le-am avansat. Le voi avansa dacă va exista o formulă majoritară pentru asta. Joi sau luni voi convoca consultări cu partidele. Este o negociere în care fiecare dintre părți are niște condiții, o parte din condiții sunt discutabile, altele sunt nediscutabile. Nu vom face experimente. În continuare exclud scenariul alegerilor anticipate”, a spus el făcând referire la varianta unui prim-ministru tehnocrat.

Cât privește consultările cu partidele parlamentare, Nicușor Dan a spus: „Pentru propunerile de guvern, întrebarea mea pentru partide va fi dacă au sau nu deja negociată o majoritate. Așa cum văd eu din discuțiile preliminare, variante de guvern susținute în parlament de majoritate sunt relativ puține. Eu nu voi face experimente, să propun un premier și să văd dacă obține sau nu majoritate. Vreau să obținem o propunere de premier și bineînțeles de elemente compatibile de program, care să strângă o majoritate. La consultările formale, și probabil că așa va fi următoarea rundă, voi chema toate partidele, așa cum spune constituția”.

Întrebat dacă România are de ales între relația cu UE sau cu SUA, Dan a menționat că „nu s-a schimbat absolut nimic în orientarea strategică a României, nici în relația cu Uniunea Europeană, nici în relația cu NATO, nici în relația cu Statele Unite”.

„Nu e vorba de o alegere, e vorba de a compatibiliza cât mai mult: cu cât Europa este mai puternică, cu atât NATO este mai puternică, cu cât NATO e mai puternică, cu atât Europa este mai puternică”, a spus el.

Pe 5 mai, Parlamentul României a votat moțiunea de cenzură depusă de Partidul Social Democrat (PSD) și partidul extremist Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) împotriva Guvernului Bolojan. Astfel, Guvernul Bolojan a fost demis.

Moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”, fiind adoptată „cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului” din România. Pentru ca Guvernul Bolojan să fie demis, erau necesare cel puțin 233 de voturi.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat că Guvernul este demis. Acest lucru va fi transmis președintelui României pentru a desemna un alt candidat de premier. Până la numirea unui nou Guvern, Cabinetul demis îndeplinește actele administrative, scrie G4Media.

Audiat în Parlament, Ilie Bolojan a numit moțiunea „mincinoasă, cinică și artificială”.