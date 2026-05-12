Militarul care ar fi manipulat necorespunzător o armă, incident în urma căruia un adolescent de 16 ani a murit la o unitate din Cahul, plasat în arest preventiv

Militarul prin contract, în vârstă de 20 de ani, care ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock, în urma căruia a decedat un minor aflat în vizită la un alt militar în termen, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către Violina Moraru, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale (PG).

Violina Moraru a precizat că hotărârea a fost luată marți, 12 mai, de către judecătorul de instrucție.

Un copil de 16 ani a murit la o unitate militară din Cahul

Oamenii legii au transmis duminică, 10 mai, că un copil de 16 ani a decedat după ce „a intrat în stare de șoc și și-a pierdut cunoștința imediat ce un militar prin contract, în vârsta de 20 de ani, ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock și a tras o împușcătură”. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de medici, minorul a decedat la scurt timp după internare, „cauza preliminarǎ fiind un stop cardiac”, a informat Poliția.

În urma împușcăturii, preliminar accidentale, un alt militar în termen în vârsta de 18 ani a fost rănit și transportat la spital, fiind în afara oricărui pericol.

Incidentul s-a produs duminică, 10 mai, pe teritoriul unei unități militare din municipiul Cahul.

Ulterior, Procuratura Generală (PG) a anunțat că organul de urmărire penală al Inspectoratului de Poliție Cahul, sub conducerea procurorilor de la Cahul, au pornit o cauză penală pe faptul încălcării regulilor de mânuire a armei, care a cauzat din imprudență decesul unei persoane. Militarul prin contract, de 20 de ani, care ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock, în timp ce se afla împreună cu un minor aflat în vizită la un alt militar în termen, a fost reținut. Acesta are statut de bănuit.

„Urmează a fi recepționate concluziile experților pe caz, privind cauza exactă a decesului minorului de 16 ani pentru a decide acțiunile ulterioare ce se impun”, notează PG.

Dacă vinovăția acestuia va fi demonstrată, tânărul riscă o pedeapsă de până la 7 ani de închisoare, potrivit art. 373 alin. (2) lit.b) din Codul penal.

Totodată, procurorii au inițiat verificări ale acțiunilor personalului medical care a acordat primul ajutor pacientului, „sub aspectul procedurilor realizate, dar și sesizării organelor de drept și furnizarea informațiilor despre starea victimei”.

„În plus, s-a decis inițierea verificărilor asupra acțiunilor responsabililor din unitatea militară care au repartizat armamentul din dotare, responsabililor de respectarea Regulamentului Serviciul interior al Forțelor Armate a RM; Regulamentului serviciului de garnizoană și serviciului de gardă al Forțelor Armate a RM; Regulamentul instrucției de front al Forțelor Armate a RM, precum și altor instrucțiuni și regulamente care țin de evidența și folosirea armamentului din dotare”, mai notează PG.

Copilul de 16 ani, despre care Poliția a anunțat că a decedat la o unitate militară din Cahul, în urma unui stop cardiac, ar fi fost de fapt rănit în timpul împușcăturii, a comunicat în dimineața zilei de luni, 11 mai, Inspectoratul General al Poliției (IGP).