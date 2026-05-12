Ursula von der Leyen, apel pentru consolidarea protecției copiilor în fața „designurilor adictive” ale rețelelor de socializare

Președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a făcut marți, 12 mai, un apel pentru consolidarea protecției copiilor în fața „designurilor adictive” ale platformelor de social media precum TikTok, Meta și platforma X, ridicând totodată posibilitatea introducerii unor limite de vârstă pentru accesul adolescenților, notează agenția britanică de știri Reuters.

UE își întărește tot mai mult poziția față de rețelele de socializare, state precum Norvegia, Franța, Turcia și Regatul Unit dezbătând sau implementând proiecte de lege care restricționează ori interzic utilizarea acestora de către minori, inspirându-se din măsurile adoptate de Australia.

„Întrebarea nu este dacă tinerii ar trebui să aibă acces la rețelele de socializare, ci dacă rețelele ar trebui să aibă acces la tineri”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, la Copenhaga.

„Privarea de somn, depresia, anxietatea, autovătămarea, comportamentele adictive, cyberbullying-ul, racolarea, exploatarea, sinuciderea — riscurile se multiplică rapid”, a adăugat ea.

Ursula von der Leyen a precizat că Executivul european va viza „practicile de design adictiv și dăunător” în cadrul Digital Fairness Act (DFA), care urmează să fie propus spre finalul anului, în timp ce un grup de experți pregătește recomandări privind direcțiile de acțiune.

„Fără a anticipa concluziile experților, consider că trebuie să analizăm posibilitatea unei amânări a accesului la rețelele de socializare. În funcție de rezultate, am putea veni cu o propunere legislativă chiar în această vară”, a adăugat ea.

Noua inițiativă legislativă a UE ar urma să interzică practicile manipulative, funcțiile care creează dependență și marketingul înșelător al influencerilor pe platformele digitale. Riscurile din mediul online sunt „rezultatul unor modele de afaceri care tratează atenția copiilor noștri ca pe o marfă”, a subliniat von der Leyen, solicitând și limitarea strictă a utilizării inteligenței artificiale în social media.

„Luăm măsuri împotriva TikTok și a designului său adictiv, a derulării infinite, redării automate și notificărilor push”, a declarat ea, referindu-se la procedurile aflate în desfășurare.

„Același lucru este valabil pentru Meta, întrucât considerăm că Instagram și Facebook nu aplică în mod adecvat propria regulă privind vârsta minimă de 13 ani”, a mai spus ea.