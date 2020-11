VIDEO/ Igor Dodon: „Oponenții noștri s-au obrăznicit cu totul, până nu vor primi înapoi peste bot, nu vor înțelege”

Derapaj verbal al candidatului independent Igor Dodon, susținut de PSRM, la mitingul susținătorilor săi din scuarul Teatrului de Operă și Balet din capitală. În fața mulțimii, Dodon a lansat un șir de acuzații la adresa oponenților săi care în opinia lui au depășit orice linii roșii și „până nu vor primi înapoi peste bot, nu vor înțelege”.

Igor Dodon a fost invitatul special, dar neanunțat al manifestații din scuarul Teatrului de Operă și Balet. La un moment dat, în timp ce mulțimea se aduna, mai mulți agenți SPPS au împânzit zona și au bruscat reportera ZdG cerându-i să coboare scările Operei.

Igor Dodon a venit însoțit din nou de zeci de agenți de securitate și a ținut un discurs în care a atacat oponenții săi.

„Noi am făcut o campanie electorală curată, onestă. Eu am fost în toate raioanle, am fost alături de voi, dragi cetățen. În această campanie toți au bătut în Dodon, toți absolu, pentru că ei nu au programe, nu au valori, ei nu știu ce să facă pentru oameni. Noi împreuna, echipa noastră, împreună cu cei din Guvern, cu cei care conduc municipiul Chișinău, de la nord si de la sud am ținut piept în acest an unor provocări fără precedent”, a început Dodon.

Șeful statului și-a îndemnat susținătorii să iasă la vot și spune că astăzi au fost organizate manifestații în toată țara la care au participat peste 20 de mii de oameni.

„Noi știm cum și ce trebuie de făcut pentru Republica Moldova. Acum, o mână de ONG -iști vor să ne dea jos prin minciună, spaimă, prin manipulări, fake news. În fiecare zi ne atacă pe noi, îmi atacă familia, atacă pe cei apropiați”, s-a plâns actualul șef al statului.

La un moment dat, Igor Dodon a trecut la limba rusă și a început folosind sloganul în rusă al contracandidatei sale, Maia Sandu.

„Stimați prieteni, oameni buni în Moldova sunt mai mulți, nu vreau să-i împart în răi și buni, dar oameni cu valorile noastre sunt mai mulți. Ați văzut ce fac oponenții noștri? Au trecut toate liniile roșii! Noi nu i-am atins până la 1 noiembrie, nu i-am criticat, nu i-am chemat pe nume, dar ei s-au obrăznicit cu totul. Până nu vor primi înapoi peste bot, nu vor înțelege. De asta trebuie să fim duri, să dăm înapoi. Noi victoria noastră nu o vom pierde și dacă va trebui, noi o să ieșim să o apărăm. Suntem obligați nu pentru Dodon, dar pentru țara noastra, memoria bătrânilor și viitorul copiilor noștri”, a mai adăugat Dodon în uralele celor câteva sute de persoane adunate în scuar.

Discursul său în limba rusă a continuat cu îndemn la vot al susținătorilor săi declarând că Moldova are ce pierde și dacă „noi vom arăta slăbiciuni, vom pierde țara”.

La final, Igor Dodon a făcut o scurtă retrospectivă istorică și a făcut analogii cu perioada de domnie a lui Ștefan cel Mare care a s-a bazat pe 3 priorități: „S-a lămurit cu boierii, noi trebuie să ne lămurim cu acest Parlament, să-l dizolvăm, reducem numărul de deputați și anticipate. Doi, Ștefan și-a iubit țara și s-a luptat pentru fiecare cetățean și moldovean și trei, a prietenit și cu estul și cu vestul, ceea ce facem și noi cu politica externă echilibrată, să fie prieten și cu Rusia și cu Europa”, a mai adăugat Dodon.

Odată cu discursul lui Dodon, s-a încheiat și manifestația, iar șeful statului a evitat să vorbească cu reprezentanții mass-media. Agenții SPPS au bruscat din nou jurnaiștii, nu le-a dat voie să se apropie de candidatul la prezidențiale care a urcat în aceeași Șkoda și însoțit de mașinile SPPS a plecat în trombă de la gața locului.