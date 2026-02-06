Identitatea premierului Alexandru Munteanu, folosită în escrocherii pe rețele: „Materialele sunt trucate cu inteligența artificială, iar conturile care le sponsorizează nu au nicio legătură cu Guvernul”

Imaginea premierului Alexandru Munteanu apare în mai multe videouri pe Facebook și Instagram, în care sunt anunțate posibilități de câștig de 14.000 de lei pe lună. Pentru a beneficia de „programul de stat”, oamenii sunt îndemnați să-și introducă datele pe câteva site-uri, potrivit StopFals.md. Premierul a îndemnat cetățenii să nu acceseze linkuri din aceste reclame și să nu introducă date personale.

Este o ESCROCHERIE. Alexandru Munteanu nu a anunțat despre asemenea programe, iar autenticitatea videourilor a fost infirmată de serviciul de presă al Guvernului, potrivit StopFals.

Videourile sunt trucate cu inteligența artificială, iar conturile care sponsorizează postările au nume englezești și sunt administrate din țări ca Vietnam sau Ucraina.

Biblioteca de reclame ale unor conturi care sponsorizează escrocheriile respective arată existența, în prezent, a sute de reclame înșelătoare care rulează pe Facebook și Instagram.

În acest context, prim-ministrul Alexandru Munteanu a venit cu un mesaj, îndemnând cetățenii să nu creadă în escrocherie.

„Falsurile arată tot mai real și pot înșela mult mai ușor. În ultimele zile au apărut pe Facebook și Instagram reclame sponsorizate care folosesc în mod fraudulos imaginea și vocea mea. În aceste videoclipuri se promit câștiguri de mii de lei printr-un așa-zis «program de stat».

Toate aceste reclame sunt o escrocherie. Materialele sunt trucate cu inteligența artificială (deepfake), iar conturile care le sponsorizează nu sunt oficiale și nu au nicio legătură cu Guvernul. Scopul lor este să vă inducă în eroare și să vă determine să introduceți date personale pe site-uri dubioase.