VIDEO WatchDog: O persoană afiliată FSB-ului rusesc, cu legitimație de asistent al lui Ceban. Consiliera primarului respinge informațiile

Nigeat Askerov, o persoană afiliată FSB-ului rusesc, ar fi avut legitimație de asistent în cabinetul primarului municipiului Chișinău, potrivit unei investigații ale Comunității WatchDog.md. Bărbatul apare în imagini video, obținute de autorul anchetei, alături de Iurii Gudilin, agent FSB, care a coordonat campania lui Ion Ceban în 2019. Reprezentanții Primăriei municipiului Chișinău resping însă informațiile.

O fotografie obținută de Ștefan Bejan, autorul anchetei, arată că Nigeat Askerov a avut legitimație de asistent în cabinetul primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban.

Sursa: WatchDog.md

Totodată, conform unor imagini video, Askerov apare alături de Iurii Gudilin, agent FSB, care a coordonat campania lui Ceban în 2019. Iar mai târziu Gudilin a fost introdus pe lista de sancțiuni a SUA, pentru influențarea alegerilor din R. Moldova în 2020 și 2021. Tot Askerov a publicat pe Instagram, în aprilie 2022, o fotografie în care apare alături de Ceban și încă câteva persoane la Sankt Petersburg.

Potrivit anchetei WatchDog.md, Askerov a menținut colaborarea cu Gudilin pe parcursul mai multor ani. Banii rusești transferați prin rețele de criptomonede de către Askerov și complicii săi ajungeau la angajați ai Primăriei Chișinău care lucrau la înființarea unui partid. În 2022, după declarația lui Ion Ceban privind lansarea partidului, Askerov a facilitat întâlnirea la Moscova dintre Gudilin și fiul șefei cabinetului primarului, Elena Panuș, astăzi membră a Mișcării Alternativa Națională (MAN). La întrevedere s-a discutat despre „noul partid”, iar discuțiile au continuat jumătate de an mai târziu.

Potrivit martorilor, Gudilin i-ar fi povestit lui Askerov că noul partid urma să fie finanțat, la fel ca și PSRM, de Rusia. Suma vehiculată pentru PSRM fiind de 600 de mii de dolari pe lună.

Reacția consilierei primarului Ion Ceban

Vasile Chirilescu, responsabil de comunicare în cadrul Primăriei Chișinău, nu a răspuns apelurilor și mesajului ZdG pentru un comentariu la subiect.

Natalia Ixari, consiliera primarului general, a respins, pentru Teleradio-Moldova, informațiile publicate de WatchDog și pune sub semnul întrebării autenticitatea documentelor apărute în spațiul public.

„Atunci când cineva declară că o persoană a fost angajată, în primul rând sunt actele legale și documentele legale care confirmă sau infirmă acest lucru. Respectiv, poate apărea în public orice document desenat prin tot felul de instrumente de inteligență artificială”, a declarat Ixari, pentru Teleradio-Moldova.

Ea a mai precizat că, potrivit verificărilor efectuate de Primărie, „în baza de date nu există nicio persoană care a fost angajată” cu acest nume și a criticat modul în care sunt făcute publice aceste informații, conform sursei citate.

„Trebuie să fii expert până la capăt, nu să te bazezi pe lucruri care pot fi desenate de oricine”, a spus Ixari.

Cuculescu, condamnat pentru trădare de patrie și escrocherie

Denis Cuculescu a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie, după ce a fost recrutat de o persoană afiliată Kremlinului, datorită abilităților și cunoștințelor sale în domeniul transferurilor cu criptomonede. Prin acțiunile sale, în special prin facilitarea transferului de bani din Rusia în R. Moldova, acesta a acceptat să acorde ajutor unui stat străin la înfăptuirea unor activități dușmănoase împotriva intereselor R. Moldova. Instanța a decis aplicarea arestului preventiv până când sentința va deveni definitivă, fiind dat în căutare.

Potrivit sentinței primei instanțe, Cuculescu a fost recrutat de cetățeanul R. Moldova, Nidjat Askerov, în privința căruia cauza a fost disjunsă într-o procedură separată la etapa urmăririi penale. Askerov, începând cu anul 2020, a fost racolat de reprezentanții Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, acționând în scopul realizării sarcinilor primite de la cetățeanul rus Iurii Gudilin.

Conform hotărârii, totul a început în jurul anului 2020, când un cetățean moldovean identificat în dosar drept N.A., numit de martori Nidjat Askerov, a fost racolat de persoane care acționau în interesul Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB). Sarcina primită a fost identificarea unui canal sigur prin care banii proveniți din Rusia să poată ajunge în R. Moldova, evitând sistemul bancar. Soluția a fost utilizarea criptomonedelor, utilizând expertiza lui Cuculescu în domeniul transferurilor prin cripto.

Din acel moment, între anii 2020 și 2022, Denis Cuculescu a stat la mijlocul unei rețele coordonate de persoane afiliate Kremlinului, primind criptomonede, convertindu-le în bani cash și organizând ulterior transferurile.

Potrivit hotărârii, este vorba despre transferuri de zeci de mii de euro în perioada 2020–2022.