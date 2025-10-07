Halterofilul Marin Robu a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial din Norvegia

Halterofilul Marin Robu a obținut locul trei la Campionatul Mondial din Forde, Norvegia. Anunțul a fost făcut de Federația de Haltere din R. Moldova.

Sportivul Marin Robu a participat la categoria de până la 88 kg și a încheiat proba de smuls ridicând 169 de kilograme și clasându-se pe locul 3, iar apoi a încheiat proba de aruncat ridicând 200 kg și ocupând locul 3.

„Cu un total de 369 kg, a obținut locul 3 în clasamentul general al categoriei”, potrivit Federației de Haltere din R. Moldova.

Halterofilul moldovean Marin Robu a ocupat poziția a patra în clasament la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, în cadrul categoriei de greutate de 89 de kilograme. Marin Robu a participat pentru a doua oară la Jocurile Olimpice. Sportivul originar din Nisporeni a mai concurat la Olimpiada de la Tokyo, desfășurată în 2021, unde s-a clasat pe locul 8 în concursul categoriei de greutate de până la 73 de kilograme.