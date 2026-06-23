Guvernul Veștea a fost respins în Parlament: „Am acceptat funcția pentru că țara are nevoie de stabilitate”. Care este numărul de voturi pe care a reușit să îl strângă

Guvernul propus de Adrian Veştea nu a reuşit să primească voturile necesare pentru învestire. Cabinetul său de miniștri a primit doar 189 de voturi „pentru”, deşi avea nevoie de minimum 233, susține HotNews.ro.

Potrivit anunţului oficial din plenul Parlamentului, făcut aproape de miezul nopții de luni spre marți, s-au înregistrat în total 212 voturi, dintre care 189 de voturi „pentru” şi 23 „împotrivă”.

Guvernul Veştea avea nevoie de 233 de voturi „pentru”.

„Nu este întrunită majoritatea cerută de Constituţie”, a fost anunţul din plenul Parlamentului, făcut de liberalul Vasile Blaga.

Votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului a fost secret cu bile.

Ce urmează

În aceste condiţii este aşteptată următoarea decizie a preşedintelui Nicuşor Dan.

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunţat, duminică după-amiază, după Congresul Extraordinar, că liberalii propun un acord politic încheiat pe şase luni între partidele politice, care să fie semnat inclusiv de PSD, pentru un guvern minoritar care să îşi asume răspunderea pe proiectele de reformă din PNRR ce nu au fost aprobate până în prezent, notează News.ro.

„Pentru a putea funcţiona acest tip de guverne, este nevoie de un acord politic naţional în următoarele şase luni. Partidele semnatare să se angajeze că, indiferent cine va fi la guvernare, vor asuma câteva condiţii de bază. Un astfel de pact naţional ar putea cuprinde următoarele aspecte. În primul rând, angajamentul oricărui guvern ca cel mai târziu, până la jumătatea lunii iulie, să-şi asume răspunderea în Parlament pentru toate proiectele care înseamnă reforme din PNRR care nu au fost aprobate de către Parlament până în momentul de faţă”, a explicat Ilie Bolojan.

El a precizat că viitorul guvern trebuie să păstreze echilibrele bugetare şi că indiferent ce guvern va fi se impune un comportament raţional, care să păstreze deficitul bugetar în limitele convenite deja.

„În condiţiile în care partidele ar semna un astfel de pact naţional, sunt două ipoteze de lucru. Un guvern minoritar PSD cu partidele care vor dori în mod transparent să facă parte din acest guvern. O altă posibilitate ar fi un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Am discutat cu liderii USR şi UDMR, există un acord de principiu pe care să-l propunem preşedintelui României”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a precizat că dacă ar fi votat un guvern minoritar PSD, atunci PNL nu ar depune moţiune de cenzură până la finalul anului sau dacă va fi guvern minoritar PNL-USR-UDMR atunci acordul ar trebui să prevadă că PSD nu va depune moţiune de cenzură.

„Aceste soluţii înseamnă că ar exista un guvern cu asumare transparentă, cu o susţinere explicită a unor grupuri parlamentare, care ar evita tensiunile politice pe care le avem în momentul de faţă. Un guvern care este format în actualele condiţii nu poate fi un guvern care să aibă un viitor în România în perioada următoare. Vom comunica această poziţie inclusiv domnului preşedinte”, a adăugat Ilie Bolojan.

Anunțul lui Grindeanu după votul din Parlament

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seară, după votul Parlamentului de respingere a învestirii guvernului Adrian Veștea, că se așteaptă ca în următoarele zile președintele Nicușor Dan să cheme partidele la consultări la Palatul Cotroceni pentru a desemna un nou premier.

Veștea susține că acceptase mandatul nu pentru funcția în sine, ci „pentru că țara are nevoie de stabilitate, nu de blocaj”.

„Votul de astăzi nu a fost cel pe care l-am sperat pentru România. Dar votul este suveran și îl respect. Nu am cerut această poziție pentru o funcție ci am acceptat-o pentru că țara are nevoie de stabilitate, nu de blocaj. Asta rămâne valabil indiferent de rezultatul de azi”, a scris Adrian Veștea, luni seară târziu, într-o postare pe Facebook.

El a avertizat că absența unui Guvern cu puteri depline „ne costă deja prea mult”.