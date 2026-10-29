Crește fluxul de camioane spre UE. Serviciul Vamal a deschis o pistă suplimentară la Leușeni-Albița. „Facem apel la înțelegere și colaborare din partea transportatorilor”

Numărul camioanelor care se îndreaptă spre Uniunea Europeană prin posturile vamale de la frontiera moldo-română a crescut considerabil. În ultimele 24 de ore, au fost procesate circa 3000 de camioane, față de aproximativ 2000 în urmă cu o lună, anunță Serviciul Vamal. Traficul intens generează în continuare timpi de așteptare.

Potrivit instituției, creșterea fluxului de camioane este determinată de intensificarea sezonieră a exporturilor de cereale, reorientarea rutelor comerciale ale operatorilor economici din R. Moldova și Ucraina după declanșarea războiului, precum și de sporirea tranzitului de mărfuri ucrainene prin țara noastră, pe fondul bombardamentelor asupra infrastructurii din Ucraina.

Astfel, în urma discuțiilor operative suplimentare cu autoritățile din România, a fost coordonată deschiderea, pe parcursul nopții, a unei piste suplimentare în regim REVERS la postul vamal Leușeni–Albița.

Aceasta a fost utilizată pentru trecerea camioanelor fără marfă, separat de transporturile cu încărcătură. În total, pe parcursul nopții, prin acest post vamal au fost procesate 308 camioane.

În prezent, pista este utilizată pentru fluidizarea traficului de autoturisme, urmând să fie redeschisă pentru procesarea camioanelor fără marfă. Utilizarea acesteia este adaptată în funcție de evoluția fluxurilor, pentru a facilita traversarea ambelor categorii de mijloace de transport.

„Serviciul Vamal intensifică dialogul operativ cu autoritățile din România, care, de asemenea, au suplimentat personalul. Sunt examinate în comun soluții pentru utilizarea cât mai eficientă a infrastructurii disponibile și accelerarea preluării și procesării camioanelor pe ambele părți ale frontierei, cu respectarea măsurilor de securitate și a cadrului legal în vigoare”, a scris Serviciul Vamal.

Transporturile cu mărfuri perisabile beneficiază în continuare de procesare prioritară, prin utilizarea benzii separate destinate operatorilor economici autorizați (AEO).

Astfel, instituția face apel la înțelegere și colaborare din partea transportatorilor și conducătorilor auto.