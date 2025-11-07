Gunvor a renunțat la achiziția activelor externe ale „Lukoil”, după ce Ministerul de Finanțe al SUA a numit compania „o marionetă a Kremlinului”

Comerciantul global de mărfuri Gunvor a renunțat la achiziția activelor externe ale „Lukoil”. Decizia vine după ce Ministerul de Finanțe al SUA a numit compania de trading petrolier „o marionetă a Kremlinului”, scrie Meduza.

„Lukoil” anunțase vânzarea activelor sale din străinătate, evaluate la aproximativ 20 de miliarde de euro, la patru zile după ce a fost supus sancțiunilor americane, iar trei zile mai târziu ajunsese la un acord cu traderul de petrol Gunvor.

Pentru încheierea tranzacției era necesară aprobarea autorităților americane responsabile de sancțiuni. Totuși, Ministerul de Finanțe al SUA a declarat că „atâta timp cât Putin continuă aceste crime fără sens, marioneta Kremlinului — Gunvor — nu va primi niciodată o licență pentru a opera și a obține profit”.

După această declarație, reprezentantul Gunvor, Seth Pietras, a declarat pentru Politico că firma își retrage oferta pentru activele externe ale „Lukoil”.

„Declarația Ministerului de Finanțe este fundamental greșită și falsă”, a adăugat Pietras.

Gunvor a devenit cunoscută în anii 2000 drept cel mai mare comerciant de petrol rusesc din lume. Printre acționarii săi de la acea vreme se număra Ghenadi Timcenko, un apropiat al președintelui Vladimir Putin, care și-a vândut participația la Gunvor după ce SUA l-au vizat cu sancțiuni în urma anexării Crimeii de către Rusia în 2014.

Ca multe alte case de tranzacționare, Gunvor a profitat masiv de pe urma creșterii prețurilor petrolului și gazelor, care a început odată cu izbucnirea războiului din Ucraina și cu demersul Europei de a reduce dependența de energia rusească.

Gunvor și competitorii săi Vitol și Trafigura au folosit aceste profituri pentru a achiziționa active, de la rafinării și câmpuri petroliere la centrale electrice și parcuri eoliene.