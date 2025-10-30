Lukoil acceptă oferta Gunvor de a-i cumpăra activele externe

Lukoil a anunțat joi, 30 octombrie, că a acceptat o ofertă din partea comerciantului global de mărfuri Gunvor de a-i cumpăra activele externe, pe care a doua cea mai mare companie petrolieră din Rusia încearcă să le vândă după ce Washingtonul i-a impus sancțiuni săptămâna trecută, transmite Reuters.

Vânzarea de active planificată este cea mai semnificativă acțiune de până acum a unei companii rusești, rezultată din sancțiunile occidentale impuse în urma războiului din Ucraina, care a început odată cu invazia la scară largă a Rusiei în 2022 asupra vecinului său.

Lukoil a declarat într-un comunicat că a acceptat o ofertă din partea Gunvor de a vinde Lukoil International, care controlează activele externe ale gigantului petrolier.

„Termenii cheie ai tranzacției au fost conveniți anterior de către părți. Din partea sa, (Lukoil) a acceptat oferta, angajându-se să nu negocieze cu alți potențiali cumpărători”, a declarat Lukoil despre oferta Gunvor.

Gunvor a confirmat că este în discuții cu Lukoil cu privire la posibila achiziție a activelor sale externe.

Departamentul Trezoreriei SUA a emis o licență care oferă companiilor termen până pe 21 noiembrie pentru a finaliza orice tranzacții cu Lukoil și Rosneft, o altă firmă energetică rusă vizată de noua rundă de sancțiuni.

„Dacă este necesar, părțile intenționează să solicite o prelungire a licenței actuale”, a declarat Lukoil.

Despre Gunvor

Gunvor a devenit cunoscută în anii 2000 drept cel mai mare comerciant de petrol rusesc din lume. Printre acționarii săi de la acea vreme se număra Ghenadi Timcenko, un apropiat al președintelui Vladimir Putin, care și-a vândut participația la Gunvor după ce SUA l-au vizat cu sancțiuni în urma anexării Crimeii de către Rusia în 2014.

Ca multe alte case de tranzacționare, Gunvor a profitat masiv de pe urma creșterii prețurilor petrolului și gazelor, care a început odată cu izbucnirea războiului din Ucraina și cu demersul Europei de a reduce dependența de energia rusească.

Gunvor și competitorii săi Vitol și Trafigura au folosit aceste profituri pentru a achiziționa active, de la rafinării și câmpuri petroliere la centrale electrice și parcuri eoliene.