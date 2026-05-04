„Grupare criminală” specializată în confecționarea și comercializarea documentelor false, destructurată de oamenii legii

Oamenii legii au destructurat activitatea unei „grupări criminale specializate în confecționarea și comercializarea documentelor oficiale false”, inclusiv cărților de identitate și permiselor de conducere emise de autoritățile din R. Moldova și România, potrivit unui comunicat al Serviciului protecție internă și anticorupție (SPIA).

În colaborare cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), SPIA a identificat și documentat mai multe persoane din zonele de nord și centru ale R. Moldova, suspectate de implicare activă în schema infracțională.

„Activitatea ilicită era bine organizată, membrii acționând coordonat atât în țară, cât și peste hotare, fiecare având roluri clar stabilite la producerea și distribuirea documentelor falsificate. În vederea acumulării probatoriului, oamenii legii au desfășurat multiple acțiuni de urmărire penală, inclusiv percheziții la domiciliile persoanelor vizate și în unitățile de transport utilizate de către acestea. În rezultat, au fost ridicate mijloace de probă relevante, printre care telefoane mobile, documente cu semne evidente de falsificare, precum și mijloace financiare provenite din activitatea ilegală”, precizează SPIA.

Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și identificării tuturor persoanelor implicate în activitatea infracțională.