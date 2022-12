Geamuri noi la insistența părinților

La inițiativa unor părinți din sectorul Buiucani, geamurile vechi dintr-o grădiniță vor fi schimbate, după ce au fost trimise mai multe plângeri și cereri administrației grădiniței. Este vorba de grădinița-creșă numărul 186. Direcția Generală Finanțe a municipiului Chișinău a oferit suplimentar 112 mii de lei pentru instalarea unor noi geamuri în dormitorul și vestiarul grădiniței. Geamurile nu au fost încă instalate, deși se preconiza ca lucrările să fie finalizate până la sfârșitul lunii noiembrie.

Evghenia Bordeianu, mama unui copil din grădiniță susține că „de la părinți se cereau 30 de mii de lei pentru a schimba geamurile și alte reparații. Am venit cu mai multe cereri către administrația grădiniței și Direcția Buiucani pentru a găsi fonduri. Inițial ni s-a spus că nu sunt bani, iar acest subiect ar putea fi discutat la formarea bugetului 2023. Per total am depus 17 petiții la toate organele posibile. Până la urmă surse financiare s-au găsit, aproximativ 112 mii de lei. Se preconiza ca până la sfârșitul lunii noiembrie să fie instalate geamurile, dar până acum nici nu au început lucrările”, susține mama unuia dintre copii ce frecventează grădinița-creșă nr. 186.

Directoarea grădiniței-creșă nr. 186 din sectorul Buiucani, Nina Cebotaru a declarat că s-au făcut eforturi pentru a găsi bani suplimentari, iar geamurile vor fi instalate săptămâna viitoare. „Direcția Educație, Tineret și Sport a lucrat mult la problema respectivă și s-au identificat bani. Firma care va instala geamurile a luat deja măsurările. Se preconiza ca geamurile să fie instalate la sfârșitul lui noiembrie, dar a fost complicat, deoarece banii nu se află la Direcție pe loc, ei trebuiau să identifice surse suplimentare. La această problemă se lucrează demult. Toate nuanțele eu nu le cunosc, dar geamurile vor fi săptămâna viitoare. Ele vor fi instalate în dormitor și în vestiar.” a punctat Nina Cebotaru.

Ce au întreprins autoritățile?

La începutul lunii octombrie, Andrei Păvăloi, șef-adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport (DGETS) a emis un răspuns la petiția a unuia dintre părinți, „Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a examinat demersul prin care s-a solicitat schimbarea geamurilor în grădinița creșă nr. 186. DGETS a făcut referire la aprobarea bugetului municipal pentru anul 2022, unde grădiniței i-au fost alocate 250 mii de lei destinate pentru lucrări de reparație a unui bloc sanitar și lucrări de tâmplărie. „La moment instituția nu dispune de sold de mijloace financiare. Astfel, în cazul în care vor fi identificate mijloace financiare în bugetul instituției sau vor fi alocate suplimentar, DGETS a sectorului Buiucani v-a interveni în soluționarea problemei invocate în petiție.”

La 2 noiembrie, Tatiana Oboroc, șef interimar a Direcției Educație, Tineret și Sport (DETS) a sectorului Buiucani a solicitat de la Direcția Generală Finanțe alocarea „mijloacelor financiare suplimentare în sumă de 112 mii de lei „Rugăm examinarea solicitării în mod prioritar, ținând cont de faptul că subiectul abordat în petiție ține de viața și sănătatea copiilor, ca până la finele lunii noiembrie să fie executate lucrările.”

Peste două săptămâni, DGETS a venit cu un răspuns, prin care a informat că a delegat un specialist pentru a verifica starea geamurilor și temperatura din încăperi. Temperatura din încăperi fiind cuprinsă între +18 și +21 grade Celsius. „Referitor la schimbarea geamurilor, de notat că bugetul instituției nu permite integral într-un singur an bugetar de a schimba toate geamurile. Anul trecut, prioritar a fost reparat capital un bloc sanitar și schimbate o parte din geamuri. Pentru anul 2023, în baza demersului directorului s-au făcut propuneri de a include mijloace financiare pentru schimbarea geamurilor în foaia de titlu. Ținând cont de faptul insistenței părintelui, a fost întocmit un deviz de cheltuieli și s-au solicitat suplimentar alocații de la DGF. Ulterior, mijloacele financiare necesare au fost identificate și redirecționate la compartimentul reparații capitale. Sperăm că până la finele lunii noiembrie se va reuși contractarea serviciilor și problema menționată în petiție va fi soluționată”, scrie în răspunsul oferit de DGETS.

