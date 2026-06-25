Galbur susține că MoldATSA „deține conturi în străinătate și că s-au furat 10 milioane de dolari prin această schemă”. Întreprinderea dezminte informațiile

MoldATSA dezminte declarațiile făcute public de președintele partidului extraparlamentar, Partidului Național Moldovenesc (PNM), Dragoș Galbur, precum că întreprinderea ar fi deschis conturi în străinătate, iar până în 2012-2013 „s-au furat 10 milioane de dolari din conturile MoldATSA”. Totuși, aceasta susține că „în perioada menționată, directorul întreprinderii, Sorin Stati, a fost vizat de cauze penale de delapidare a fondurilor MoldATSA”.

Dragoș Galbur a declarat în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” din 24 iunie că întreprinderea „deschide conturi în străinătate fără ca să anunțe Banca Națională a Moldovei (BNM) și Agenția Proprietății Publice (APP)”.

„O practică din perioada comunistă, care a ajuns și în perioada regimului oligarhic și care sunt absolut sigur că s-a păstrat până acum. Deci, MoldATSA deschide conturi în străinătate fără să anunțe BNM, APP pe propria responsabilitate unde încasează diferite procente din comisioanele de la Eurocontrol (n.red. Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene) sub pretext că au de achitat anumite credite. Deci se duce frumos șeful instituției în Italia, că acolo s-au deschis, eu pot să confirm prin documente, scoate banii cash din contul bancar și se pierd urmele. Până în 2012-2013 prin schema asta cu comisioane venite de la Eurocontrol, unde acolo arăta o sumă în contabilitate care a transferat-o penru R. Moldova și contabilitatea de aici, care cu siguranță, și s-a demonstrat în urma anchetei că au mai falsificat rapoartele, au arătat altă sumă. Vă spun că până în 2012-2013 s-au furat 10 milioane de dolari de la MoldATSA prin această schemă, iar oamenii care au participat la această schemă lucrează până astăzi acolo. Eu îmi asumi să spun că încă mai cred că există aceste conturi pe care le are MoldATSA în străinătate”, a spus Galbur.

Astfel, întreprinderea a scris printr-un comunicat că dezminte informațiile „vociferate de politicianul Dragoș Galbur, precum că întreprinderea, în anul 2012-2013 ar fi deschis conturi în străinătate, de pe care au dispărut bani”.

„Această declarație nu îşi găsește suport probatoriu, deoarece MoldATSA a fost supusă inspecțiilor Curții de Conturiși Inspecției Financiare care nu au stabilit acest fapt. MOLDATSA nu deține conturi în afara R. Moldova. În perioada menționată, director al întreprinderii a fost Sorin Stati, care a fost vizat de cauze penale de delapidare a fondurilor MoldATSA, pentru asigurările medicale facultative a personalului, precum și procurarea unui soft, care nu a fost depistat la inventarierea întreprinderii, cauza penală nr.2014970539, pornită la 28.10.2014. Totodată, îndemnăm la abținerea de la declarații manipulatorii, neprobate. Solicităm manifestarea unei atitudini de respect față de munca profesioniștilor din domeniul dirijării traficului aerian, în spiritul păstrării unui climat psihologic favorabil, pentru prestarea în siguranță a serviciilor de dirijare a traficului aerian, care necesită o concentrare și responsabilitate maximă”, a argumentat întreprinderea în apărarea sa.

Ulterior, fostul șef MoldATSA a venit cu reacție în care a scris că „unicul dosar penal în care a fost vizat, a fost intentat în urma realizării unui act de control de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS) în care au fost depistate iregularități admise de către Olga Tudor în calitatea sa de contabil-șef”

„Eu mă așteptam la o acțiune neinspirata de răzbunare din partea Olgăi Tudor și a lui Vitalie-Silviu Midrigan, adică din partea echipei lui Andrei Spînu de la MoldATSA. Unicul dosar penal în care am fost vizat, a fost intentat în urma realizării unui act de control de către SFS în care au fost depistate iregularități admise de către Olga Tudor în calitatea sa de contabil-șef, adică prezentarea unor rapoarte financiare denaturate, fapt care a fost posibil doar datorită incompetenței sale. În rest, eu nu am avut statut în niciun alt dosar sau proces penal. Dosare penale la MoldATSA au fost suficiente în toată istoria, eu însă am avut statut de bănuit doar în dosarul cu evaziunea fiscală, care a fost intentat exclusiv datorită incompetenței profesionale a persoanei menționate mai sus”, a explicat Stati.

Scandal la Î.S. „MoldATSA”

O investigație a Ziarului de Gardă a dus la inițierea unei anchete, la suspendarea, iar ulterior la demisia din funcție a directorului Întreprinderii de Stat „MoldATSA”, Dumitru Vangheli. Ancheta ZdG a dezvăluit faptul că Vangheli, care aveaun salariu de circa 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul prezentat la concursul organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025.

Vangheli a indicat în CV că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada și că a activat timp de doi ani în calitate de pilot la Air Canada. Ambele informații au rămas însă neconfirmate, inclusiv după răspunsul oferit de Air Canada. Totodată, ZdG a constatat că Dumitru Vangheli și-a angajat și iubita la întreprindere, chiar de Ziua Îndrăgostiților, pe 14 februarie 2025. Vangheli a majorat și salariile unor angajați, unii șefi din întreprindere bucurându-se în 2025 de salarii de circa 100 de mii de lei lunar. Solicitat de ZdG să explice informațiile incluse în CV-ul său, Dumitru Vangheli a fost evaziv în răspunsuri, sugerând că ar fi participat la anumite „misiuni secrete”. Ulterior, acesta a fost demis.

La două zile după publicarea anchetei, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Anastasia Taburceanu, fosta comunicatoare a Nataliei Gavrilița și verișoara șefei statului, este angajată în cadrul întreprinderii de stat în funcția de specialistă în comunicare, fapt care a generat discuții critice în spațiul public. Ea a confirmat pentru ZdG că îndeplinește această funcție de un an și are un salariu de 25 700 de lei, la care se adaugă suplimente pentru stagiu și volum de lucru.

Întrebată despre modul în care a fost angajată, Taburceanu a declarat că pentru postul său nu a fost organizat concurs, deoarece procedurile instituției permit angajarea pe anumite funcții în baza experienței profesionale și a CV-ului. Ea a precizat că nu deține o funcție managerială și, prin urmare, nu este obligată să depună declarație de avere și interese personale.

Ulterior, jurnaliștii de la RISE Moldova au scris că în mai puţin de un an de activitate în calitate de purtătoare de cuvânt la MoldATSA, Anastasia Taburceanu a fost remunerată cu peste un milion de lei. Conform datelor RISE Moldova, Anastasia Taburceanu a fost angajată la MoldATSA la începutul lunii iunie 2025. Noua funcție i-a adus anul trecut venituri de peste jumătate de milion de lei, adică în medie ea a fost plătită cu peste 75 de mii de lei pe lună.

În 2026, remunerarea Anastasiei Taburceanu la MoldATSA a crescut semnificativ, depăşind 120 de mii de lei pe lună. E o sumă practic de opt ori mai mare decât salariul mediu pe economie și de aproape patru ori mai mult decât primește verișoara ei, președinta Maia Sandu. Într-un răspuns pentru RISE Moldova, Taburceanu am afirmat că salariul ei „este de 25.700 lei, la care se adaugă suplimentele prevăzute de legislație și de actele normative interne”. Totodată, comunicatoarea susţine că, de când este angajata MoldATSA, a participat „la programe de instruire și perfecționare profesională în domeniul aviației civile”. Iar „sumele reflectate în documentele la care faceți referire pot include, pe lângă salariu, alte plăți aferente deplasărilor de serviciu, inclusiv diurne și cheltuieli de cazare”, explică ea.

Pe 23 iunie, Anastasia Taburceanu a anunțat că pleacă din funcția de purtătoare de cuvânt la MoldATSA. Anunțul a fost făcut în contextul dezbaterilor online din ultima perioadă, generate de apariția în spațiul a detaliilor privind modul în care aceasta a fost angajată în întreprindere, precum și salariul pe care îl ridică.

„Voi restitui sumele încasate ca sporuri și adaosuri la salariul de bază pentru întreaga perioadă în care am activat în această instituție”, a scris Taburceanu pe Facebook, adăugând că regretă faptul că „prin acțiunile și deciziile” sale „individuale”, au fost „afectați oameni fără nicio legătură cu situația dată”.

Pe 24 iunie, prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat că APP e are nevoie de reorganizare, făcând referire la scandalul din jurul MoldATSA: „Au apărut prea multe semnale și întrebări privind mai multe practici din interiorul instituției. Nu putem să le ignorăm”.