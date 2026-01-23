Gala Sportului 2025: Serghei Tarnovschi și Irina Rîngaci, desemnați sportivii anului. Alte peste 100 de premii au fost oferite pentru performanța sportivă

Peste 100 de sportivi, antrenori, federații sportive, jurnaliști și veterani ai sportului au fost premiați în cadrul Galei Sportului 2025, organizată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), pe 23 ianuarie 2026.

Premiile, pentru care s-au alocat 37 de milioane de lei, au fost acordate pentru performanțele obținute pe parcursul anului competițional 2025, an în care sportivii R. Moldova au cucerit aproximativ 600 de medalii la competiții internaționale, dintre care 244 la campionate mondiale și 357 la campionate europene, scrie MEC.

În cadrul evenimentului, au fost acordate premii pentru 30 de categorii, care acoperă sportul olimpic, paralimpic și neolimpic, performanța individuală și de echipă, activitatea antrenorilor, promovarea sportului prin mass-media etc.

„Serghei Tarnovschi (caiac-canoe) și Irina Rîngaci (lupte feminine) au fost desemnați sportivul și sportiva anului la probele olimpice și paralimpice, iar Artiom Livadari (muaythai) și Anastasia Spînu (karate shotokan) – sportivul și sportiva anului la probele neolimpice. Titlul de „Antrenor al Anului” a fost acordat lui Nicolae Juravschi și Andrei Chiperi, în semn de recunoaștere a contribuției lor la pregătirea sportivilor de performanță”, anunță MEC în urma evenimentului.

Ministrul Dan Perciun a declarat în cadrul evenimentului că Ministerul Educației și Cercetării va continua să investească în sport și să prioritizeze acest domeniu.

„La fel ca în anii precedenți, în 2025 ne-ați oferit multe ocazii de mândrie prin rezultatele voastre și ne-ați făcut să ne bucurăm că suntem cetățeni ai Republicii Moldova. (…) Medaliile pe care le obțineți reprezintă o carte de vizită a sportului din țara noastră. Dar, dincolo de statistici, ele înseamnă ani de muncă, sacrificii personale și o forță interioară care ne inspiră pe toți. Premiile pentru sportivii de performanță au fost dublate, infrastructura sportivă a fost îmbunătățită, iar condițiile de pregătire pentru loturile naționale au devenit mai bune. Doar în 2025, statul a alocat circa 924 de milioane de lei pentru sportul național, cu mult peste anii precedenți”, a spus ministrul Dan Perciun.

Un număr mare de premii a vizat recunoașterea sportivilor cu rezultate constante pe parcursul anului. Au fost acordate distincții pentru excelență, voință, determinare și performanță sportivă, fiind apreciați, printre alții, Oleg Crețul, Ion Basoc, Vitalie Eriomenco, Alexandru Paraschiv și Daniela Cociu. Totodată, au fost oferite titlurile de:

„Revelația Anului”, pentru Elena Erighina;

„Talentul Anului”, pentru Alexandru Solovei și Daria Sazonova;

„Surpriza Anului”, pentru Maxim Caraion;

„Simpatia Publicului”, pentru Marin Robu.

„Vă urmărim cu sufletul la gură, cu mândrie și admirație. În spatele fiecărei victorii stau ani de muncă, sacrificii, eforturi tăcute și oameni dedicați – sportivi, antrenori, medici, familii – cărora vă datorăm recunoștință. Ca Parlament, ne-am străduit să fim alături de voi, iar cel mai important am înțeles că sportul nu este doar despre performanță, ci și despre sănătate, educație, valori și coeziune socială”, a declarat Igor Grosu, președintele Parlamentului, în cadrul evenimentului.

La fel, au fost premiați cei mai buni tineri sportivi ai anului, Alexandr Gaidarli și Nicoleta Cojocaru, precum și cei mai buni juniori, Dan Secrieru și Irina Terzi. În plus, zece tineri sportivi au primit mențiuni pentru rezultate remarcabile la competiții internaționale, printre care Maxim Dîmov, Maxim Sarmanov, Vadim Crețu, Ion Bulgaru, Climentii Ursu, Gabriela Rudoi și Artiom Roșca.

La nivel de echipe, titlul de „Echipa Anului” a fost acordat echipelor naționale de rugby pe plajă (masculin), fotbal pe plajă (seniori) și polo pe apă U18.

De asemenea, trei federații sportive naționale, Federația de Caiac-Canoe, Federația Națională de Lupte și Federația de Haltere, au fost premiate cu titlul de „Federația Anului” pentru performanță sportivă și bună guvernanță.

Premii distincte au fost acordate organizațiilor și cluburilor sportive implicate în promovarea sportului și a incluziunii, în cadrul categoriei „Activism Civic” în sport.

Printre acestea se numără Comitetul Olimpic și Sportiv din Moldova, Comitetul Paralimpic al Republicii Moldova, Federația Moldovenească de Fotbal, Special Olympics Moldova și Federația Sportului Școlar.

Gala a inclus și un moment dedicat veteranilor sportului, fiind adus un omagiu unor campioni mondiali și europeni precum Mihail Malaer, Constantin Brînză, Dumitru Popov, Iaroslav Țurcan, Sergiu David și Ion Dosca. Totodată, au fost premiați jurnaliști sportivi din televiziune, radio, presa scrisă și fotografia sportivă, reprezentând posturile Moldova 1, Pro TV, Jurnal TV, WE Sport TV, TVR Moldova, TV 8 și Radio Chișinău.