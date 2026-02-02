UPDATE După mai bine de un an de așteptare, Vladislav Schibin a fost numit judecător la Curtea de Apel Centru. De ce a luat atâta timp? Răspunsul Președinției

UPDATE 2 februarie, 18:40 La peste o săptămână de când ZdG a întrebat Președinția de ce a fost necesar un an pentru semnarea decretului de numire a lui Vladislav Schibin, șefa Direcției informare și comunicare cu mass-media din cadrul instituției, Rima Plăcintă-Condrațchi, a răspuns că documentul „a fost semnat după examinarea și clarificarea aspectelor necesare în urma verificărilor ce țin de respectarea cerințelor legale și a criteriilor de integritate”.

„Președinta Republicii Moldova tratează cu maximă responsabilitate toate numirile în funcția de judecător. Decretul de numire a lui Vladislav Schibin a fost semnat după examinarea și clarificarea aspectelor necesare în urma verificărilor ce țin de respectarea cerințelor legale și a criteriilor de integritate”, a transmis Plăcintă-Condrațchi.

Știrea inițială, 23 ianuarie:

Judecătorul Vladislav Schibin a fost numit în funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, acolo unde a fost transferat temporar anterior. Șefa statului a semnat decretul de numire a lui Vladislav Schibin abia peste mai bine de un an de la propunere, la 16 ianuarie.

Schibin promovat evaluarea integrității și a câștigat concursul încă în decembrie 2024, când era deja transferat în instanță, fiind propus pentru numire imediată de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), împreună cu alți doi candidați, pentru care președinta Maia Sandu a semnat decretul în martie 2025.

Atunci, CSM a propus președintei numirea în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău, până la atingerea plafonului de vârstă, 65 de ani, a judecătorilor Vladislav Schibin, Eugeniu Beșelea și Adrian Cerbu.

ZdG a întrebat reprezentanții Președinției de ce a luat un an semnarea decretului, dar nu am primit un răspuns deocamdată.

Vladislav Schibin și-a început activitatea în calitate de magistrat la 19 septembrie 2018, fiind numit pe un termen de 5 ani în funcția de judecător la Judecătoria Bălți.

Ulterior, prin hotărârea CSM din 11 octombrie 2023, judecătorul Schibin a fost transferat, începând cu 1 decembrie 2023, de la Judecătoria Bălți la Judecătoria Chișinău.

Prin hotărârea CSM din 4 iunie 2024, acesta a fost transferat temporar în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău, începând cu 17 iunie 2024.

„În scrisoarea de motivare, candidatul a menționat că, fiind implicat în activitatea de înfăptuire a actului de justiție în cadrul Curții de Apel Chișinău, Colegiul penal, s-a încadrat în activitatea colectivului Curții de Apel Chișinău, desfășurând o activitate constructivă și eficientă, fapt ce a favorizat buna desfășurare a lucrului în colectiv. În procesul activității sale la Curtea de Apel Chișinău, a început cercetarea judecătorească în multe cauze penale, examinate în ordine de apel, care a fost întreruptă din diferite motive obiective. Susține că depune efortul maxim pentru soluționarea cauzelor din Curtea de Apel Chișinău. De la inițierea repartizării dosarelor în data de 28 iunie 2024 până la moment (decembrie 2024, n.r.), i-au fost repartizate în calitate de judecător-raportor 1 151 dosare, dintre care 366 de dosare deja le-a finalizat prin decizii motivate, iar 25 de dosare au fost strămutate la Curtea de Apel Bălți urmare a Legii nr. 135 din 13 iunie 2024 pentru modificarea unor acte normative (revizuirea hărții judiciare). Menționează că a promovat evaluarea conform Legii nr.26/2022 a Comisiei de evaluare, în conformitate cu decizia Comisiei din 19 septembrie 2024 și își dorește o continuitate a activității de judecător în Curtea de Apel Chișinău. Consideră că întrunește criteriile legale și morale pentru exercitarea funcției de judecător la Curtea de Apel Chișinău”, se arată decizia CSM din 17 decembrie, cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Vladislav Schibin a fost evaluat de Comisia Vetting în calitate de candidat în Colegiul disciplinar și în Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor din cadrul CSM. Acesta a promovat evaluarea în septembrie 2024.