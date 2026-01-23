MAE al Rusiei vrea să oblige cetățenii ruși din afara țării să declare dacă au permis de ședere sau a doua cetățenie, altfel riscând răspundere penală

Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse propune obligarea cetățenilor ruși care locuiesc în străinătate să notifice, în termen de 60 de zile, consulatele ruse despre obținerea unui permis de ședere sau a unei a doua cetățenii. Prevederea este inclusă într-un proiect de lege publicat la 30 decembrie 2025. Documentul a fost consultat de publicația „Viorstka”.

În nota explicativă a Ministerului de Externe al Federației Ruse se menționează că, în prezent, înregistrarea cetățenilor ruși la consulate se face într-un regim „strict informativ”. Modificările propuse îi obligă pe cetățenii ruși să depună notificarea privind obținerea unui permis de ședere sau a cetățeniei „indiferent de locul de reședință — pe teritoriul Federației Ruse sau în afara acestuia”.

Încălcarea noilor reguli va fi sancționată în baza articolului 330.2 din Codul penal al Federației Ruse — neîndeplinirea obligației de notificare privind cetățenia sau permisul de ședere. Articolul prevede o amendă de până la 200 de mii de ruble sau o amendă în cuantumul venitului persoanei vizate pentru o perioadă de până la un an, ori muncă în folosul comunității pe o durată de până la 400 de ore.

Proiectul de lege introduce, de asemenea, noțiunea de „cetățean al Federației Ruse care locuiește permanent în afara Federației Ruse”, adică o persoană care, pe lângă cetățenia rusă, deține cetățenia unui alt stat, un permis de ședere sau „un alt document care confirmă dreptul de ședere permanentă” în afara Federației Ruse.

În nota explicativă se precizează că cetățenii ruși care au obținut deja o cetățenie străină sau un permis de ședere înainte de intrarea în vigoare a noilor modificări vor fi obligați să notifice consulatele în termen de un an de la intrarea în vigoare a legii. Documentul prevede că noua lege urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2028.

Potrivit legislației în vigoare, cetățenii ruși care obțin un permis de ședere într-un stat străin sau cetățenia altei țări sunt obligați să informeze Ministerul rus de Interne în termen de 60 de zile de la intrarea pe teritoriul Federației Ruse. Dacă cetățeanul rus se află în străinătate, acesta nu este obligat să anunțe obținerea unui permis de ședere sau a unei alte cetățenii.