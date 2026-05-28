CSJ a încheiat litigiul dintre fostul judecător Andrei Niculcea și CSM. „Judecătorul lui Șor” a fost eliberat din funcție pentru comiterea unei abateri disciplinare

Astăzi, 28 mai, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins cererea de chemare în judecată depusă de fostul judecător Andrei Niculcea împotriva Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Anterior, CSM i-a suspendat demisia lui Niculcea și l-a eliberat din funcție pentru comiterea unei abateri disciplinare.

Andrei Niculcea este magistratul care a emis anterior sentințe în dosarele lui Vlad Filat, Ilan Șor și Vladimir Botnari. Totodată, Rise Moldova a publicat anterior informații despre presupusele sale legături cu fostul deputat fugar Ilan Șor. Fostul judecător încearcă acum să-și recupereze dreptul la pensia specială și la indemnizația unică de concediere.

Anterior, ex-judecătorul a contestat decizia CSM prin care a fost eliberat din funcție pentru comiterea unei abateri disciplinare, hotărâre adoptată de Consiliu la aproape doi ani după ce acesta își prezentase deja demisia.

La 29 noiembrie 2021, Andrei Niculcea a plecat din sistemul judecătoresc. Atunci, membrii Consiliului Superior al Magistraturii au aprobat în ședința extraordinară cererea de demisie din funcția de judecător a lui Niculcea.

Andrei Niculcea este judecătorul care în iunie 2016 l-a condamnat pe fostul premier Vladimir Filat la 9 ani de închisoare, iar un an mai târziu, judecătorul l-a condamnat la 7 ani și 6 luni de închisoare și pe fostul primar de Orhei, Ilan Șor, însă a dispus ca pedeapsa să intre în vigoare doar după ce va deveni definitivă. Tot Andrei Niculcea este cel care a pronunțat sentința „secretă” de condamnare a fostului șef al Serviciilor de Informații și Securitate (SIS), Vasile Botnari, vizat în dosarul expulzării profesorilor turci de pe teritoriul R. Moldova.

Niculcea este cel care „l-a condamnat” pe Botnari la amendă. Vasile Botnari, unica persoană care s-ar face vinovată de expulzarea profesorilor turci, a fost condamnat în secret în luna iulie 2020. Procuratura Generală nu a anunțat despre acest lucru decât doar după ce procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a făcut publice aceste informații la 8 septembrie în cadrul unei emisiuni televizare. Procurorul general declara că nu cunoaște ce pedeapsă i-a fost aplicată lui Botnari, precizând însă că acesta a achitat benevol 125 de mii de euro, despăgubiri pe care statul le-a plătit la CtEDO în dosarul profesorilor turci. Atunci, reprezentanții Procuraturii nu au precizat nici ei ce pedeapsă i-a fost aplicată șefului SIS, cine este acuzatorul de stat care a gestionat dosarul sau cine este judecătorul care a pronunțat sentința.

În martie 2021 Rise Moldova a publicat investigația „Miliardul dispărut: judecătorul lui Șor” în care dezvăluie legăturile deputatului fugar Ilan Șor cu ex-magistratul Niculcea.